「新未來產業職業試探課程」啟動 北北基桃1200名國中生免費體驗

新北市教育局推出「新未來產業職業試探課程」，共規劃40場次、1200個免費名額，開放北北基桃國中生報名體驗。（圖由教育局提供）

新北市教育局今（19）日宣布「新未來產業職業試探課程」啟動，以「智慧永續」為核心，整合技術型高中、大專校院與新興產業資源，提供專屬國中生的跨域實作體驗，課程即日起開放北北基桃國中學生報名，共規劃40場次、1200個免費名額，內容涵蓋AI應用、半導體實作、綠能設計、智慧製造等4大領域，帶領學生動手操作。

教育局長張明文指出，12年國教強調「適性揚才、多元進路」，新北市整合工業、商業、農業、家事、海事、醫護及藝術等7大職類課程，導入AI生成、綠能科技、生技醫療、循環經濟等新興議題，引導學生從做中學、從學習中思考，培養跨域整合能力與職涯意識，落實「適性發展、未來科技、在地連結」3大願景，協助學生找到興趣、看見未來。

瑞芳高工校長郭昱晨表示，學校開設「綠色能源—太陽能電動車實作體驗」，讓學生動手組裝太陽能車，並參訪台北城市科技大學機器人博物館，了解智慧製造技術的應用。

樟樹國際實中李姓學生分享說，第一次操作工業手臂雖然緊張，但完成任務的成就感，讓他確定想走工程這條路；家長也回饋，透過課程能看見孩子的專注與自信，對於未來升學方向有明確規劃。

教育局表示，「新未來產業職業試探課程」不僅是體驗活動，更是引導孩子探索自我、連結未來產業的橋梁。學生完成課程可獲頒參加證明，並列入新北專業群科特色招生加分項目，各校名額有限，且報名截止時間不一，相關資訊可上佳林國中網站查詢。

新北市教育局推出「新未來產業職業試探課程」，圖為學生組裝機器人，培養動手實作與科技創新能力。（圖由教育局提供）

新北市教育局推出「新未來產業職業試探課程」，內容涵蓋AI應用、半導體實作、綠能設計、智慧製造等4大領域。圖為學生學習影像辨識與感測應用。（圖由教育局提供）

