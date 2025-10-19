「啡嚐嘉義」日本大阪飄香 近鐵百貨設嘉義精品咖啡專區

嘉義縣精品咖在大阪近鐵百貨設展售專區，讓嘉義咖啡飄香日本。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義精品咖啡進駐日本大阪近鐵百貨！嘉義縣11咖啡莊園業者，即日起在日本大阪近鐵百貨設置專區，展售15款精選精品，18日在日航酒店「台灣風味文化日in大阪」活動舉行分享會，嘉義縣長翁章梁化身銷售人員，提供免費咖啡試飲，吸引許多日人聞香前往購買。

昨咖啡分享會，由2024年世界虹吸壺冠軍張維欣與日本大阪烘豆冠軍岩崎裕也，採用阿里山藝伎日曬、索恩娜水洗咖啡豆示範手沖技巧，跨國合作演示技術吸睛，展示嘉義咖啡的深厚風味。

翁章梁說，嘉義縣山區具有高海拔、日夜溫差大、雲霧繚繞、水源純淨無污染等得天獨厚的地理環境，適合種植咖啡，在地咖啡豆展現出明亮果酸、柑橘調性、花香與甜感交織風味，很有層次感，這些源自「風土」的力量，是台灣咖啡無可複製的獨特價值。

翁章梁還介紹，今年台灣卓越盃（Taiwan COE）競標前27名，嘉義咖啡就拿下20席，更囊括3座總統獎，證明品質與競爭力深受國際評審肯定。

縣府農業處表示，此次在近鐵百貨神農生活專區11間莊園，包含青葉咖啡莊園、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、鄒築園、豆御香藝伎莊園、一品咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園、晉揚欣金用心咖啡莊園、珍5吉咖啡莊園、嶼山咖啡莊園及野牡丹咖啡莊園。嘉義優鮮農產品也同時上架，此行還促成與神農生活旗下餐廳「食習」的跨界合作，將推出限定阿里山手沖咖啡，融入日本飲食文化，提升國際影響力。

嘉義縣長翁章梁手沖咖啡向消費者推銷嘉義精品咖啡。（圖由嘉義縣政府提供）

日航酒店的嘉義咖啡分享會，吸引許多日人聞香而來，人氣旺。（圖由嘉義縣政府提供）

