敲碗多年！ 大坑觀音亭景觀平台重生 啟用日期曝光

敲碗多年終於等到了！位於北屯區大坑九號步道終點、擁有30多年歷史的「觀音亭景觀平台」，因結構傾斜、違建疑慮封閉長達多年，如今重建工程完工，將於10月22日正式舉行落成啟用典禮，象徵信仰與休憩據點「回歸」，民眾及山友都相當興奮。

台中市大坑山區有多條登山步道，因難易程度不同吸引許多民眾視能力攀登健身，其中大坑觀音亭是攀登九號步道的重要中繼站，因為廣場上建物有飲水機以及桌椅可以休息泡茶聊天，也是能悠閒遠眺台中市區的最佳觀景點，受到許多山友歡迎。

但由於原平台結構老化、地基傾斜，市府於2020年起進行安全評估封閉，2022年更全面設置圍籬禁止進入，歷經地質鑽探、水土保持評估與工程設計，在2024年7月1日舉辦開工典禮，歷時一年多施工，如今順利完工。

重建工程總經費達3769萬元，闢建面積約0.29公頃，採「景觀、生態與休憩並重」理念設計，設有環狀步道、活動廣場、入口意象區及多層次植栽景觀，綠蔭覆蓋率更高，新平台不僅安全穩固，視野更開闊，登頂後可俯瞰市區與遠山，將成為大坑新地標。

消息曝光後，登山社群紛紛熱烈回應，不少山友留言「等這天等太久了」、「觀音亭又回來了」、「開放那天一定要上山拍照」，也有網友表示，這裡不只是休息點，更是大坑登山人的共同記憶，如今重現風采，「感覺像老朋友回家，又能賞景泡茶了」。

