為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    敲碗多年！ 大坑觀音亭景觀平台重生 啟用日期曝光

    2025/10/19 09:41 記者許國楨／台中報導
    大坑觀音亭景觀平台重建工程，近日進入最後收尾階段。（記者許國楨攝）

    大坑觀音亭景觀平台重建工程，近日進入最後收尾階段。（記者許國楨攝）

    敲碗多年終於等到了！位於北屯區大坑九號步道終點、擁有30多年歷史的「觀音亭景觀平台」，因結構傾斜、違建疑慮封閉長達多年，如今重建工程完工，將於10月22日正式舉行落成啟用典禮，象徵信仰與休憩據點「回歸」，民眾及山友都相當興奮。

    台中市大坑山區有多條登山步道，因難易程度不同吸引許多民眾視能力攀登健身，其中大坑觀音亭是攀登九號步道的重要中繼站，因為廣場上建物有飲水機以及桌椅可以休息泡茶聊天，也是能悠閒遠眺台中市區的最佳觀景點，受到許多山友歡迎。

    但由於原平台結構老化、地基傾斜，市府於2020年起進行安全評估封閉，2022年更全面設置圍籬禁止進入，歷經地質鑽探、水土保持評估與工程設計，在2024年7月1日舉辦開工典禮，歷時一年多施工，如今順利完工。

    重建工程總經費達3769萬元，闢建面積約0.29公頃，採「景觀、生態與休憩並重」理念設計，設有環狀步道、活動廣場、入口意象區及多層次植栽景觀，綠蔭覆蓋率更高，新平台不僅安全穩固，視野更開闊，登頂後可俯瞰市區與遠山，將成為大坑新地標。

    消息曝光後，登山社群紛紛熱烈回應，不少山友留言「等這天等太久了」、「觀音亭又回來了」、「開放那天一定要上山拍照」，也有網友表示，這裡不只是休息點，更是大坑登山人的共同記憶，如今重現風采，「感覺像老朋友回家，又能賞景泡茶了」。

    大坑觀音亭景觀平台將在10月22日舉行落成啟用典禮。 （記者許國楨攝）

    大坑觀音亭景觀平台將在10月22日舉行落成啟用典禮。 （記者許國楨攝）

    現場工人忙著收尾。（記者許國楨攝）

    現場工人忙著收尾。（記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播