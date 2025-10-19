屏東彩色時代嘉年華今登場 沈文程、朱海君等藝人開唱

金曲與金鐘雙料歌王的沈文程。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府熟齡新品牌「彩色時代」首度針對橘世代族群推出「熟齡社團嘉年華」，今天（19日）於縣立體育館外大草皮盛大登場，除了有市集外，更邀請沈文程、朱海君、施文彬、南方二重唱與曾瑋中等重量級藝人與各熟齡社團輪番演出，讓熟齡世代也能盡情追星、展現自信與活力。

屏東縣老年人口比已達21.59%，正式邁入超高齡社會，縣府關注50至64歲「橘世代」，推動熟齡政策，鼓勵中高齡族群持續學習與社會參與，提前布局健康老化與初級預防照顧，首度舉辦「熟齡社團嘉年華」，打造專屬熟齡世代的交流舞台，吸引了96組民間團體報名，選出30組表演團體及社團，有流行舞蹈、日本舞、現代舞、太鼓、森巴鼓、國樂等，展現熟齡社團多樣化，這次除設有社團攤位與互動體驗區，並設置「素人舞台」讓社團成員登台展演，呈現平日學習成果與熱情。

針對熟齡族群，今年度縣府開設200堂彩色時代課程以「為獨立生活準備」為主題，包括財務保險、流行舞蹈、自我照顧、心靈成長、廚藝料理等興趣培養等面向，開辦至今有1300人次參與，未來更將持續推出更多元豐富的活動與課程，讓屏東的熟齡人生更加繽紛精采。

金曲歌后朱海君。（圖由屏東縣政府提供）

三度獲金曲獎的南方二重唱，將以溫柔合聲演繹懷舊組曲與民歌經典。（圖由屏東縣政府提供）

曾瑋中是近年台語樂壇備受矚目的新生代唱將。（圖由屏東縣政府提供）

