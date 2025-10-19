日本植物大師西畠勳造連3天現身田尾 讚台灣園藝創新實力

張鑫源（右）表示，西畠勳造常來台灣山區尋找特殊物種，認為台灣園藝界創新力驚人。（張鑫源提供）

2025台灣設計展在彰化掀起熱潮，其中「田尾行」展區以多樣植物設計吸引國內外遊客目光。日本知名植物藝術家、百年園藝世家「花宇」傳人西畠（音：田）勳造（Kunzo Nishihata）也特地為此來台，並連續三天深度造訪田尾公路花園，他盛讚台灣園藝在創新與繁殖技術上的進步令人驚艷。

長年致力於植物藝術與景觀設計的西畠勳造，是引領當代植物潮流的重要人物。此次他來台除拜訪台灣園藝界好友外，也受邀參與「田尾公路花園品牌再造・台灣原生種論壇」，分享對台灣植物創作與育種發展的觀察與肯定。

他將造訪過程上傳至個人IG「kunzo_n」，引起許多園藝愛好者關注。田尾「綠果庭院」業者張鑫源表示，西畠先生熱愛自然，特別鍾情多肉與熱帶植物，近年常來台灣山區尋找特殊物種。多次交流中，他不斷提到台灣園藝界創新力驚人，對新品種培育與造園設計都具高度專業。

張鑫源說，西畠勳造連續三天探訪田尾，不僅讓地方園藝業者備感鼓舞，也讓國際專家看見台灣園藝的創意與實力。據悉，他今日下午仍將前往田尾農會主辦的「花現美好田尾產業文化活動」與「植物與它們的產地」市集，持續感受田尾花卉的魅力。

日本植物藝術家西畠勳造（中）連續三天造訪田尾公路花園展區跟店家。（翻攝西畠勳造IG）

西畠勳造（左2）受邀「田尾公路花園品牌再造・台灣原生種論壇」，彰化縣長王惠美（右2）與會。（記者陳冠備攝）

西畠勳造（左1）參訪隆盛樹化玉博物館，對館內用120多種台灣原生樹種，打造「台灣原生植物療癒森林」感到印象深刻。（記者陳冠備攝）

