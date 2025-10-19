為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北三峽車輛違停損及人行道 新北捷運局：年底將修好

    2025/10/19 09:32 記者黃政嘉／新北報導
    新北市捷運局持續進行修補，預計今年底施作完成。（龍埔里長陳椿瑩提供）

    新北市三峽區三樹路至龍埔路段的人行道，因長期車輛違規臨停，造成人行道破損嚴重，甚至有民眾因此跌倒，新北市議員廖宜琨接獲龍埔里長陳椿瑩反映後，陸續辦理會勘，要求捷運工程局須全面改善，捷運工程局回應，維管期間會持續進行修補，預計今年底施作完成。

    廖宜琨說，去年接獲陳椿瑩反應，三樹路因捷運施工及車輛隨意臨停，導致人行道出現破損情況。當時因捷運動工，全面改善工程必須延緩，只能先由捷運局進行臨時修補，供行人暫時使用，隨著時間過去，人行道上的磁磚出現大量破裂、高低不平、搖晃不穩等問題，嚴重影響通行安全。該路段為北大跟舊社區邊界，現三鶯捷運將完工，捷運局必須全面改善，確保行人能有安全、舒適的步行環境。

    陳椿瑩表示，人行道磁磚破損嚴重，在那邊打掃的志工、路人都曾跌倒過，因人行道建置許久沒翻新，再來飲食店家林立，許多外送機車騎到上面，三樹路44巷口至龍埔路口為捷運局負責，這幾天看他們連日施工，盼人行道破損問題盡快改善。

    捷運局回應，捷運三鶯線整體工程進入最後收尾階段，朝年底完工邁進，針對鶯歌區三樹路沿線，因長期車輛違規臨停造成的人行道破損問題，捷運局於維管期間持續進行修補，並配合三鶯線完工時程推動道路復舊工程。目前辦理三樹路46號至龍埔路間的人行道及弱電管溝進行更新工程，預計今年底施作完成，提供用路人安全通行空間，此外，土城中央路人行道也同步復舊中。

    新北市三峽區三樹路至龍埔路段的人行道，因長期車輛違規臨停，人行道破損嚴重。（新北市議員廖宜琨提供）

    新北市三峽區三樹路至龍埔路段的人行道破損嚴重，議員廖宜琨要求捷運局改善。（新北市議員廖宜琨提供）

