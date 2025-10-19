新竹家扶2025甘苦生活節 帶你體驗山林職人甘苦

高山協作張羽駿（後左）協助民眾體驗協作負重的日常。（圖由新竹家扶中心提供）

家扶基金會一年一度的「甘苦生活節」，新竹家扶中心這次邀請第4代竹林職人黃翊穎和高山協作張羽駿，透過「山林職人甘苦談×親子體驗日」各自分享工作上的甘苦。現場配套安排：親子伐竹任務站、山路運補挑戰區，由原鄉家長或青年帶領3、40名社區親子攜手體驗，深刻同感山林職人的不容易。

新竹家扶主任張如萱說，10月17日是「國際消除貧窮日」，家扶基金會響應且長期推動「甘苦生活節」系列活動。前述的「甘苦職人體驗」就是今年活動主題，結合線上遊戲、實體活動，創造百工百業都有跨域了解不同職場酸甜苦辣滋味的機會。

這次參與活動的社區親子共34人，部分是新竹家扶所扶助的對象。前述2名山林職人代表，黃翊穎是代替外公黃仁忠到場，跟大家分享她眼中、長年砍竹為生的外公，以及長大後她偶爾放假也幫忙砍竹的體悟。張羽駿則是名高山協作，專門翻山越嶺、揹負運送至少30公斤起跳的物資上山，而他最難忘的則是某次把不幸魂斷高山的山友揹負下山的心情。聽完了2人的分享，參加活動的親子現場就能實際體驗砍竹子簡不簡單、雙肩揹負30公斤重物爬樓梯的吃重感等。

張如萱說，貧窮不只是經濟的匱乏，更是一種理解與機會的不足。前述講座和體驗，能給更多人看見原鄉家庭的堅毅與不易，希望透過理解擴大同溫層範圍，使之跨越因地域、職場、成長環境不同所形塑的差異，進而讓更多人願響應「無窮世代」行動，給不論人在那裡的孩子都有翻轉未來的機會。

一對祖孫一起體驗砍竹子的不容易。（圖由新竹家扶中心提供）

尖石鄉第4代的竹林職人黃翊穎分享自己眼中砍了一輩子竹子的外公。（圖由新竹家扶中心提供）

