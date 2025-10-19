為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    BLACKPINK演唱會散場成功疏散 陳其邁全程緊盯

    2025/10/19 08:05 記者葛祐豪／高雄報導
    BLACKPINK昨於世運主場館開唱，場內外即時人數最高達6.3萬人。（高市府提供）

    BLACKPINK昨於世運主場館開唱，場內外即時人數最高達6.3萬人。（高市府提供）

    南韓人氣女團BLACKPINK昨（18）日重登高雄世運主場館開唱，場內外即時人數最高達6.3萬人，市長陳其邁親自到場緊盯散場疏散情況，透過捷運加密班次與接駁公車，成功疏運粉絲；不少歌迷也向陳其邁揮手，「邁邁耶！」的聲音此起彼落。

    根據高雄捷運公司統計，捷運R17世運站全日運量約32萬人次，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

    此外，高雄市交通局的散場接駁車，往返高鐵左營站與台鐵新左營車站，總計約50輛、破1萬人次，也有效分流捷運人潮。

    高雄市的疏運計畫相當完善，但市長陳其邁仍不放心，昨晚由交通局長張淑娟、警察局長林炎田等人陪同，親自到世運主場館外，緊盯散場疏散情況，並向維持秩序的員警、義交等致意。不少粉絲在社群平台「脆」發文，稱讚高雄的輸運措施做得很棒，還有許多歌迷向陳其邁揮手，高呼「邁邁耶」!

    陳其邁說，謝謝BLACKPINK讓大家有個愉快夜晚，他到現場感謝警察局、交通局、高捷公司密切緊盯疏運情形、台鐵高鐵協助疏運；經發局也協助發放商圈夜市券，規劃前夜祭和打卡牆，讓粉絲搶先感受熱情，環保局清潔隊維持周遭環境清潔。

    陳其邁呼籲，昨晚場內外即時人數達6.3萬人，捷運＋接駁全日公共運輸運量達33萬人次。今晚還有一場演唱會，請大家「搭捷運、不開車、少騎車」，利用公共運輸，盡情遊覽高雄、愛上高雄。

    許多歌迷稱讚高雄的散場輸運做得很好。（取自陳其邁臉書）

    許多歌迷稱讚高雄的散場輸運做得很好。（取自陳其邁臉書）

    陳其邁緊盯散場疏散情況，並慰問清潔人員。（記者葛祐豪翻攝）

    陳其邁緊盯散場疏散情況，並慰問清潔人員。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播