    台灣隊奪義大利耶誕麵包世界盃冠軍 會場現國旗海

    2025/10/19 13:31 中央社
    台灣隊勇奪義大利2025世界耶誕麵包錦標賽總冠軍，左起：蔡約群、賴怡君、陳詩絜、楊世均。（圖擷取自駐米蘭辦事處臉書）

    在義大利北部舉行的2025年世界耶誕麵包錦標賽（Panettone World Championship），台灣隊勇奪總冠軍。當大會18日宣布台灣隊是最後贏家時，現場掌聲如雷，並有多面中華民國國旗在會場四處飄揚。

    耶誕麵包（Panettone）是義大利耶誕節知名甜點，做工繁複，2025耶誕麵包世界盃賽事13至18日在北義維洛納（Verona）與米蘭舉行，吸引全球好手參加。

    駐米蘭辦事處在臉書發文指出，這場匯聚全球頂尖烘焙師的賽事，是國際間最高殿堂的手工耶誕麵包比賽，台灣隊不僅獲得總冠軍，也同時榮獲「義大利經典之作獎」第一名、「巧克力口味作品」第一名。

    駐米蘭辦事處指出，台灣隊由教練陳詩絜指導，成員包括賴怡君、蔡約群、楊世均等3位師傅，以完美的天然酵母技術，細緻的風味層次與創新食材搭配，成功征服評審與現場觀眾，成為全場焦點。

    駐米蘭辦事處長林讚南與多位旅義台僑胞特別到現場，高舉中華民國國旗為選手們加油吶喊，場面熱烈。林讚南並代表轉贈總統賴清德及副總統蕭美琴賀電，表達國家對台灣隊榮耀奪冠的肯定與祝賀。

    在耶誕麵包世界盃的官方社群IG上，也分享了台灣隊獲得殊榮的影片與照片，當大會在壓軸準備宣布總冠軍時，全場皆屏息以待，聽到主持人唸出「台灣」隊，現場響起歡呼，隊員與前往加油的僑胞用力揮舞出一片中華民國國旗旗海。

    台灣隊勇奪義大利2025世界耶誕麵包錦標賽總冠軍，前排左三為教練陳詩絜；駐米蘭辦事處長林讚南（前排中）特地送來總統賀電。（圖擷取自駐米蘭辦事處臉書）

