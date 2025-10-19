北台灣防大雨！「風神」環流加東北季風影響 降雨範圍漸擴大

今日由於東北季風增強，迎風面雲多且下雨，北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（19日）各地受到東北季風及「風神」颱風外圍環流影響，迎風面雨勢漸增，降雨範圍亦逐漸擴大，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨或豪雨；桃園以北、花東及恆春半島也有短暫陣雨和雷雨。

氣溫方面，今日由於東北季風增強，迎風面雲多且下雨，北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼，預測桃園以北及東半部高溫28至31度，新竹以南32至35度，各地低溫約24至27度。

今年第24號颱風「風神」中心位置於今凌晨2點位於鵝鑾鼻南方940公里處，預計朝西北前進，今日將通過菲律賓呂宋島前往南海，直接影響台灣的機率較低，但今日起至週二受其外圍環流及東北季風雙重影響，各地降雨機率增加。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週一（20日）至週二（21日）受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東半部地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，高溫北部、東半部26至30度，中南部28至31度，澎、金、馬24至30度；低溫部分台灣各地22至26，澎、金、馬21至26度。

週三（22日）至週六（25日）受東北季風及低壓帶影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，期間北台灣有雨，局部地區可能出現大雨或豪雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 31 29 ~ 39 31 ~ 35 26 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

