為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北台灣防大雨！「風神」環流加東北季風影響 降雨範圍漸擴大

    2025/10/19 06:49 即時新聞／綜合報導
    今日由於東北季風增強，迎風面雲多且下雨，北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼。（資料照）

    今日由於東北季風增強，迎風面雲多且下雨，北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（19日）各地受到東北季風及「風神」颱風外圍環流影響，迎風面雨勢漸增，降雨範圍亦逐漸擴大，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨或豪雨；桃園以北、花東及恆春半島也有短暫陣雨和雷雨。

    氣溫方面，今日由於東北季風增強，迎風面雲多且下雨，北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼，預測桃園以北及東半部高溫28至31度，新竹以南32至35度，各地低溫約24至27度。

    今年第24號颱風「風神」中心位置於今凌晨2點位於鵝鑾鼻南方940公里處，預計朝西北前進，今日將通過菲律賓呂宋島前往南海，直接影響台灣的機率較低，但今日起至週二受其外圍環流及東北季風雙重影響，各地降雨機率增加。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週一（20日）至週二（21日）受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東半部地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，高溫北部、東半部26至30度，中南部28至31度，澎、金、馬24至30度；低溫部分台灣各地22至26，澎、金、馬21至26度。

    週三（22日）至週六（25日）受東北季風及低壓帶影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，期間北台灣有雨，局部地區可能出現大雨或豪雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 31 29 ~ 39 31 ~ 35 26 ~ 34

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播