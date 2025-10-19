BLACKPINK高雄首場演唱會 6.3萬人湧入世運主場館

BLACKPINK高雄首場演唱會吸引6.3萬人湧入世運主場館，現場出動接駁車疏運。（交通局提供）

全球大勢女團BLACKPINK於高雄世運主場館18日首日演唱會，吸引大量歌迷參與，市府統計內外即時人數達6.3萬人，全日公共運輸運量達33萬人次，演唱會後接駁車發揮功能，很快疏運人潮，今（19）日第二場演唱會仍建議「搭捷運、不開車、少騎車」。

交通局統計，散場接駁車往返往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車，總計約50輛、破1萬人次，有效分流捷運人潮，主辦單位也配合開設返鄉專車，服務歌迷加速散場效率。

請繼續往下閱讀...

高雄捷運公司統計18日搭乘捷運，從R17世運站捷運運量全日約32萬人次，捷運公司也全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

交通局指出，這檔演唱會是BLACKPINK第二次登陸高雄，BLINK年齡層分佈上有別於前次演唱會，19~30歲族群增加7%，使用機車前往會場比例下降14%，另交通量即時觀測數據顯示周邊交通量較歷史均值增加16%，多為臨停接送車輛。

交通局強調，軍校路雙向禁止臨停接送，將加強取締，今（19）日第二場演唱如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送，便利又快速，歌迷可多使用便捷的公共運輸，減少壅塞，也可遊覽高雄城市景點。

BLACKPINK高雄首場演唱會吸引6.3萬人湧入世運主場館。（交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法