這架「紅色小飛機」不能升空 瑞復益智中心：想讓孩子有勇氣追夢

瑞復益智中心每年都會舉辦園遊會，今年是第27屆，一架由電動輔具改裝的「紅色小飛機」登台，雖然不能飛，但象徵讓身心障礙的孩童不要放棄逐夢。（主辦單位提供）

瑞復益智中心每年都會舉辦公益園遊會，今年是第27屆，18日下午在台南林默娘公園對面廣場舉行，現場設有近百攤美食與手作體驗攤位，民眾踴躍參與，今年還有一架由電動輔助車設計的「紅色小飛機」演出，象徵讓身心障礙的小朋友都能追逐夢想，讓許多家長哽咽。

活動由瑞復大小聲鼓隊開場，3+1 CRPD舞團帶來改編《小王子》的舞作，今年有一段象徵追逐夢想的「紅色小飛機」是由電動輔助車改裝，由志工推上舞台，雖然是簡單的登台，但引來熱烈掌聲，瑞復中心的學生有身心的障礙，但中心鼓勵學生不要放棄夢想，不要忘了心中永遠有一架紅色小飛機。

福田善行協會準備冷泡茶、非限定工坊展出創意手作，UV100推出防曬新品，Finex re-FUN玩具店、響道魚皮湯與美好小時光等攤位參與，南人重機車隊以萬聖節造型壓軸登場，車隊鳴笛入場時，吸引眾多家庭與孩童拍照合影。主辦單位表示，園遊會是瑞復每年重要的公益活動，透過音樂、表演與市集形式，為身心障礙者及早療孩童籌募教育與自立生活經費。

瑞復益智中心成立於1974年，由美籍修女安美莉創辦，早期以安平地區兒童復健為主，後轉型為日間照顧與教育訓練機構，每年服務約250名身心障礙與發展遲緩者。中心長期推動復健訓練、自立生活與社區融入，也透過園遊會凝聚民間力量，延續在地關懷。瑞復表示，感謝民眾與志工熱情參與，活動所得將全數投入服務經費，讓愛心能如海風般持續流動，吹向最需要的地方。

