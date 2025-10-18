開台中BRT不讓人下車 公車司機賭氣下場慘了

台中地院法官依強制罪，判周姓司機拘役10日、緩刑2年。（記者陳建志攝）

台中巨業交通公司BRT（快捷巴士）周姓司機，去年1月開公車載劉姓男子，因不滿劉男要下車時質疑他行車及關門速度，雙方發生口角及推擠，竟將門關上不讓劉男下車，將他載到下一站才讓他下車。劉男事後提告，法官認為周男將劉男強行載往下一站的行為，已達妨害劉男行動自由的程度，依強制罪，判處拘役10日，緩刑2年。

判決指出，周姓司機為巨業交通公司BRT司機，去年1月6日晚間駕駛公車，劉姓男子搭乘周男駕駛的公車，行經沙鹿區台灣大道7段的晉江寮站刷卡準備下車時，劉男因不滿周姓司機的行車及關門速度，雙方發生口角及推擠，周男明知劉男要在該站下車，卻不將車門開啟，直到下一站的靜宜大學站才讓劉男下車，劉男不滿向警方報案，遭移送法辦。

周姓司機在偵訊時，否認有何強制犯行，辯稱當時是背對所有乘客，不知道誰要下車，自己有依照規定到站讓乘客下車，但劉男卻到駕駛座旁試圖攻擊他，且對他說三字經，強調從來沒有明知劉男要下車的問題，並沒有故意的犯意。

周姓司機並辯稱，公車都是一旦啟動，就是下一站再下車，劉男為何自己不下車？自己延遲下車還怪他妨害自由。

不過，台中地院法官依據勘驗筆錄和照片發現，劉男向周姓司機提出關門速度過快的質疑後，馬上轉身欲下車，這時周姓司機有操控公車儀表版的動作，劉男才大聲說「我要下車」，周姓司機既已明確知道劉男表示欲下車，卻刻意操控公車儀表版關閉公車車門，接著駕駛公車將劉男強行載往靜宜大學站，周男具有強制的直接故意甚明。

法官認為，劉男於晉江寮站表明欲下車至公車行駛至靜宜大學站停車前，劉男均無法自由離去，周姓司機關閉車門、駕駛公車將劉男強行載往靜宜大學站的行為，已達妨害劉男行動自由的程度，審酌犯後始終否認犯行，加上劉男願意無條件和解，依強制罪，判處拘役10日，緩刑2年，可上訴。

