「音樂無罪」公益演唱會一唱19年 巡演所得回饋各地社福團體

音樂無罪公益演唱會邁入第19屆，台南開唱啟動巡演，年輕樂手與兒少團體登台募愛，善款全捐社福機構，讓旋律傳遞溫暖。（主辦單位提供）

台南市年度公益音樂盛事「音樂無罪愛心公益演唱會」邁入第19屆，今年以「多場次巡迴」方式登場，首站今晚（18日）在大益觀光夜市開唱，年輕樂手輪番飆歌，8到13歲兒少組成的坦克樂團與少林長拳門力行武館同台演出，點燃城市夜空。

活動由台南在地三足鳥音樂團隊長年主辦，創辦以來堅持以音樂結合公益為核心，邀集青少年樂團、街頭歌手及民間團體共同演出。從早期的小型舞台走到如今巡迴全台，歷屆演出募得善款專款專用，捐助各地社福機構。去年第18屆同樣於大益觀光夜市舉行，善款全額捐贈台南市心德慈化教養院，讓音樂成為串連社會的溫暖力量。

創辦人LOBOS老師說，第19屆象徵承先啟後的里程碑，19年來無數音樂人登上舞台，不為掌聲與名利，而為了讓旋律傳遞愛心與希望。他說，音樂能療癒人心，也能喚起社會對弱勢的關懷，每一次彈奏與歌唱，都是為城市寫下的善意篇章。

另一創辦人JUBY老師說，從第1屆到第19屆，不只是數字的累積，而是愛的延續。即將邁入的第20屆將揭開新篇章，如同交響樂章從緩板進入快板，象徵節奏更澎湃、能量更充沛。她說，音樂無罪不僅是一場演唱會，更是一種理念，未來會持續以行動讓愛心與旋律同行。

主辦單位指出，本屆巡演首場所募善款全數捐給心德教養院，未來1年將巡演其他縣市，每場所得都回饋當地社福團體。19年的不輟堅持，是對音樂與公益的長情告白，也是一段永不止息的旅程，邀請熱愛音樂、關懷社會的民眾一同加入，用旋律傳遞溫暖。

