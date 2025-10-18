為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「音樂無罪」公益演唱會一唱19年 巡演所得回饋各地社福團體

    2025/10/18 23:38 記者王捷／台南報導
    音樂無罪公益演唱會邁入第19屆，台南開唱啟動巡演，年輕樂手與兒少團體登台募愛，善款全捐社福機構，讓旋律傳遞溫暖。（主辦單位提供）

    音樂無罪公益演唱會邁入第19屆，台南開唱啟動巡演，年輕樂手與兒少團體登台募愛，善款全捐社福機構，讓旋律傳遞溫暖。（主辦單位提供）

    台南市年度公益音樂盛事「音樂無罪愛心公益演唱會」邁入第19屆，今年以「多場次巡迴」方式登場，首站今晚（18日）在大益觀光夜市開唱，年輕樂手輪番飆歌，8到13歲兒少組成的坦克樂團與少林長拳門力行武館同台演出，點燃城市夜空。

    活動由台南在地三足鳥音樂團隊長年主辦，創辦以來堅持以音樂結合公益為核心，邀集青少年樂團、街頭歌手及民間團體共同演出。從早期的小型舞台走到如今巡迴全台，歷屆演出募得善款專款專用，捐助各地社福機構。去年第18屆同樣於大益觀光夜市舉行，善款全額捐贈台南市心德慈化教養院，讓音樂成為串連社會的溫暖力量。

    創辦人LOBOS老師說，第19屆象徵承先啟後的里程碑，19年來無數音樂人登上舞台，不為掌聲與名利，而為了讓旋律傳遞愛心與希望。他說，音樂能療癒人心，也能喚起社會對弱勢的關懷，每一次彈奏與歌唱，都是為城市寫下的善意篇章。

    另一創辦人JUBY老師說，從第1屆到第19屆，不只是數字的累積，而是愛的延續。即將邁入的第20屆將揭開新篇章，如同交響樂章從緩板進入快板，象徵節奏更澎湃、能量更充沛。她說，音樂無罪不僅是一場演唱會，更是一種理念，未來會持續以行動讓愛心與旋律同行。

    主辦單位指出，本屆巡演首場所募善款全數捐給心德教養院，未來1年將巡演其他縣市，每場所得都回饋當地社福團體。19年的不輟堅持，是對音樂與公益的長情告白，也是一段永不止息的旅程，邀請熱愛音樂、關懷社會的民眾一同加入，用旋律傳遞溫暖。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播