    首頁 > 生活

    長榮空服員病逝 民航局：要求落實機組員健康異常通報及檢視請假制度

    2025/10/18 22:38 記者蔡昀容／台北報導
    長榮航空空服員抱病執勤住院過世引起社會關注，民航局將要求國籍業者應落實機組員執勤健康異常通報程序。（資料照）

    長榮航空空服員抱病執勤住院過世引起社會關注。交通部民航局表示，機組員健康管理攸關飛航安全，除要求國籍業者應落實機組員執勤時的健康異常通報程序，也將持續督導業者檢視並強化內部管理，並要求長榮航空檢視請假制度。

    民航局指出，局長何淑萍事發後，即要求長榮航空檢視請假制度，建議透過勞資座談，與工會討論如何溝通改善。後續也提醒所有業者，應從員工角度出發，建立更完善的差勤機制。

    民航局調查發現，長榮航空該架航班事務長未在組員報告詳實記錄機上組員身體不適情況，並對此高度重視，已立即要求長榮航空強化組員執勤期間健康異常通報與紀錄程序，落實管理人員回報機制；民航局也將持續督導所有國籍業者落實。

    另外，立委劉建國日前質詢指出，該航班因機組員身體不適，已有調整任務，顯示組員身體非常不舒服，但組員報告中並未提及，質疑長榮未依照SOP。前機師、台北市議員張志豪也批評，何淑萍當時答詢劉建國，竟稱空服員未直接涉及飛安。

    對此，民航局說，根據當天交通部提出專案報告，長榮航空該航班為波音787機型，依規定，空服組員最低派遣為8人，該航班實際派遣12人，高於規定派遣人數；報告也提及組員報告未註記組員身體不適。

    民航局表示，因為立委針對專案報告內容提出質詢，所以何淑萍答詢時，亦先就專案報告所提，組員派遣人數已有12人，強調組員如有身體不適，因屬空服組員，因此「並沒有直接涉及飛安」，但民航局認為此一情況仍應註記。

    民航局強調，未來會嚴格要求組員如有身體不適，應於組員報告中註記，空服員與機師、維修人員簽派人員都與飛安有密切相關，是基本常識，也是公司最重要的第一線飛安守護者，無庸置疑，希望外界勿斷章取義。

