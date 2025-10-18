坐公車到「京都」！台南版「偽出國」新地標 網友讚很會

台南市安南區新闢重劃區出現「京都街」、「本庄街」。（記者洪瑞琴攝）

不用搭飛機，也能走進「京都」！台南市安南區新闢重劃區內出現「京都街」、「本庄街」兩條新路名，網友驚呼「台南太會了！」、「5分鐘就能環遊日本！」

台南市近年推動「路名外交」，以友誼市或姊妹市命名新道路，從法國的「貝濟耶路」、美國的「紐奧良路」，到日本的「富良野街」等，多達18條國際風路名。其中，安南區「台南市138期東河（一）市地重劃區」內，就能一次走完「京都」與「本庄」，堪稱最「出國感」的散步路線。

漫步在「京都街」，周邊有社區公園、亞太棒球村與國立台灣歷史博物館，綠意與文化氛圍兼具。想從市區前往也相當方便，從台南火車站（南站）搭18號公車到和順轉運站，再步行即可抵達，「搭公車遊京都」成為最新在地玩法。

「京都街」居民笑說，今年3月接獲市府通知，因應台南與日本京都市交流協定，原「長和一段」門牌調整為「京都街」，僅8戶住家受到變更。市府協助完成身分證與地址更換，郵件寄舊地址仍能順利送達。居民打趣說，「朋友來都說來京都走一回很方便，不用搭飛機出國啦！」還開玩笑說，「來京都呷鹹酥雞！」

台南與日本京都市同為歷史古都，兩市簽署推動交流協定，期望在文化、學術與觀光等領域深化合作，象徵友誼長存，因此以「京都」命名。「本庄街」則象徵台南市與日本埼玉縣本庄市締結友誼城市，展現城市間的深厚情誼與交流成果。

如今，「京都街」、「本庄街」不只是地址，更成為台南版「偽出國」新地標，也讓「路名外交」成為最接地氣的城市外交方式。

