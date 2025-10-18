蕭美琴探視台南百歲人瑞 陳添結曝長壽秘訣

副總統蕭美琴（右二）探視南市官田區百歲人瑞陳添結（中），立委郭國文（右一）、副市長趙卿惠（左二）陪同祝賀。（市府提供）

重陽節將屆，副總統蕭美琴今（18日）探視南市2位百歲人瑞陳添結、謝陳月香，除表達祝賀與關懷，並祝福2人瑞健康福壽久久。其中，陳添結擔任鄰長38年，直到高齡百歲才退休，贏得蕭美琴尊敬。

蕭美琴由南市副市長趙卿惠及社會局局長郭乃文陪同下，先到官田區101歲人瑞陳添結的家中道賀，包括立委郭國文、官田區長洪聰發也前來祝賀，蕭美琴代表總統賴清德及衛福部贈送聯名金鎖片外，南市府致贈重陽禮金1萬元及賀禮。

陳添結的身體硬朗，談起家人時笑容滿面，回顧早年的艱辛歲月，但重視子女教育與栽培，如今子女事業皆有成，有的投身教育界作育英才，有的從警界退休，小兒子任職六甲消防分隊隊員，持續奉獻社會。陳添結說，長壽健康的秘訣之一就是長年服務鄰里、樂於助人的精神與使命感。

另名101歲人瑞謝陳月香住柳營區光福里，見到蕭美琴、立委賴惠員等人來訪，露出熱情笑容。她分享自己每日固定運動、在庭院散步照料植栽，規律生活習慣，家人間相處和樂、關懷，即便高齡仍能享受樂活人生。

台南市65歲以上老年人口上月已達37萬4千多人，占全市人口20.21%，邁入超高齡社會。其中百歲以上人瑞共計370位，包含剛屆齡滿百歲148位與超過百歲222位，較去年增加27位人瑞。

趙卿惠說，市府向來重視長者福祉，積極推動長照服務與社區關懷據點，並開辦健保自付額補助、弱勢長者免費假牙修護、住宅改善及愛心手鍊等多項貼心措施，將持續營造「老有所養、老有所樂」的高齡友善環境，讓台南成為長者安心樂活的幸福城市。

副總統蕭美琴（前左三）親訪南市柳營區人瑞謝陳月香（中）祝賀重陽節。（市府提供）

