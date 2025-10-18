感染BP粉紅旋風》高雄眷村文化節 千人熱舞重現DISCO風潮

市長陳其邁披上粉紅色圍巾，與千人齊聚熱舞，重現70年代DISCO熱潮。（記者陳文嬋攝）

高雄市眷村文化節今晚於鳳山區瑞興國小熱鬧登場，正值BLACKPINK高雄開唱，高雄城市點亮粉紅燈光應援，市長陳其邁也披上粉紅色圍巾，與千人齊聚熱舞，重現70年代DISCO熱潮。

今年以「眷眷星光夜未眠」為主題，首次以眷村夜晚生活為亮點，超過千位民眾共同搖擺，重現70年代DISCO熱潮。

市長陳其邁表示，眷村特有熱情與人情味，是他每年參加眷村文化節的動力，每年舉辦眷村文化節的國定古蹟無線電信所獲得9億修復經費，期待明年修復完成回歸舉辦，市府持續以多元靈活保存策略，讓眷村珍貴人情故事與情感記憶，在這片土地上持續傳承與流轉。

高雄市高縣眷村文化發展協會榮譽理事長、議員劉德林指出，今年展現眷村和平歡樂、星光燦爛，期待明年回歸舊址辦理。

文化局長王文翠說，早年眷村生活深受美援影響，物資不僅改善居民生活，也帶來西方流行文化元素，隨著西方電影、音樂及舞蹈輸入，眷村成為接觸西洋流行文化前哨站，DISCO正是眷村年輕人夜晚最熱門交流活動之一，逛夜市也是消磨時光的小確幸；常民生活交集代表各族群逐漸相互融合，也見證台灣文化包容力與多元價值。

文化局表示，透過懷舊眷村風味的月光市集、趣味闖關、復古舞會、暗棋大賽等特色活動，重現過去眷村居民夜晚攜家帶眷逛商展、年輕人相約舞廳嗨跳DISCO、A-go-go，或眷村伯伯圍聚榕樹下象棋等美好回憶，讓民眾親身感受昔日熱鬧又溫馨風景。

