台中爵士音樂節開幕 15萬人次擠爆市民廣場

台中爵士音樂節今晚開幕，由「台灣鼓王」黃瑞豐表演清泉崗的音樂記憶ft.呂聖斐、李承育，開始展開世界爵士趴。（市府提供）

2025台中爵士音樂節邁入第21屆，今年邀集15個國家頂尖爵士音樂家齊聚台中，組成跨國限定演出團隊，今晚開幕聚集15萬人次共享音樂饗宴，由「台灣鼓王」黃瑞豐表演清泉崗的音樂記憶ft.呂聖斐、李承育，開始展開世界爵士趴，市長盧秀燕上台致辭則是惜字如金，強調，在這個特別夜晚，語言有點多餘，不能強調，她只有3句話要說。

盧秀燕上台後迎接國際使節共享爵士趴，她說3句話「歡迎大家來台中爵士音樂節」、「今年主題讓我們爵士在一起」、「好好享受每個夜晚」，並且用英語再複誦一遍，隨即合照下台。

請繼續往下閱讀...

文化局長陳佳君會後表示，今年邀集邀集來自15個國家、共22組國內外表演團隊表演，還有法國小號巨擘Ibrahim Maalouf的專場，及傳奇人聲團體New York Voices的封麥巡演，去年爵士音樂節共有151萬人次觀賞，預計今年會再突破，期間還有4場的山海屯巡演，以及直播。

今晚開幕音樂會由「黃瑞豐與清泉崗的音樂記憶ft.呂聖斐、李承育」率先登場，「台灣鼓王」黃瑞豐自1960年代在台中清泉崗美軍俱樂部開啟爵士之路，當時駐台美軍引進爵士樂，使台中成為台灣爵士音樂的起點。此次演出透過音樂帶領觀眾重返歷史現場，喚起屬於城市與爵士的共同記憶。

隨後有「謝明諺與日本自由爵士傳奇：山崎比呂志、大友良英與須川崇志」分別代表40、60、80年代的大師與台灣薩克斯風手謝明諺同台，再現東京自由爵士能量，成為今年最受期待的跨國合作之一。

文化局說明，此屆台中爵士音樂節以「人聲」為策展主軸，邀請多位具國際代表性的爵士歌手領銜登場，人聲被譽為最貼近靈魂的「樂器」，能夠以最自然的方式傳遞情感、與觀眾產生共鳴，同時也是許多人進入爵士世界的第一扇門。

今年特別集結來自美國、丹麥、法國、日本、紐西蘭、台灣等多國爵士歌手與團隊，包括 New York Voices & 台北爵士大樂隊、Nana Rashid Quartet、張婷雅四重奏（Estelle Quatret）、Gentle Forest 5 & Gentle Forest Sisters、 The Sultans of Swing、Skyline ft.鄭雙雙等，透過多語言演唱與跨文化交流，展現豐富多變的音韻風貌，帶領觀眾體驗「人聲即樂器」的魅力。

文化局進一步說，為期20天的爵士音樂節將在市民廣場與多個舞台展開，今年首度與勤美洲際酒店合作，將酒店空間轉化為爵士專場舞台，推出結合酒飲與餐食的夜間限定演出，以消費入場形式營造國際爵士酒吧氛圍。觀眾在市民廣場欣賞完戶外表演後，也可參與酒店內的「After Party」，延續音樂體驗，展現「音樂×生活」的跨界魅力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中爵士音樂節今晚開幕。（市府提供）

台中爵士音樂節今晚開幕，市長盧秀燕率領局處團隊，邀請國際使節參加。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法