週日北、東轉雨！ 低溫下探24度 東北部留意豪雨

週日（19日）東北季風增強，北部、東半部轉雨，低溫下探24度，西半部地區天氣較穩定，以多雲為主。

中央氣象署預報，週日東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢漸增，降雨範圍亦逐漸擴大，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，由於週日東北季風增強，迎風面雲多且下雨，北部及東半部氣溫逐漸轉涼，中南部早晚亦涼，預測桃園以北及東半部高溫28至31度，新竹以南32至35度，各地低溫約24至27度。

離島部分，週日澎湖晴時多雲，氣溫27至31度，金門晴時多雲，氣溫26至32度，馬祖多雲時陰短暫陣雨，氣溫25至29度。

天氣風險公司指出，週日東北季風抵達台灣，風神颱風則正在通過菲律賓呂宋島，颱風外圍環流的東至東南風來到台灣附近，兩者交會逐漸形成雲雨帶，隨著水氣增多、風速增強，北部、東半部將逐漸轉為陰陣雨天氣，其中東北部地區開始有大雨或豪雨發生機會。西半部地區天氣仍較穩定、以多雲為主，但山區附近會有局部短暫陣雨，且下午到晚間平地區域也可能陸續有降雨發生，但相對迎風面及山區來說，雨勢都小很多。

紫外線指數方面，週日僅澎湖為過量級，其他縣市為高量級。

空氣品質部分，週日受東北季風及颱風外圍環流影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

