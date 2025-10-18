北門井仔腳瓦盤鹽田越夜越美麗 光雕秀上演到11月15日

台南北門井仔腳瓦盤鹽田在夜晚綻放光彩，相當迷人。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

有207年歷史，台灣現存最早的台南北門井仔腳瓦盤鹽田綻放迷人光彩，2025一見雙雕藝術季今晚（18日）在井仔腳舉辦光雕開幕，光與影的律動結合聲音與投影設計，展現老鹽田截然不同的繽紛樣貌。鹽堆出現LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》和喔熊的童趣可愛身影，帶領觀眾「鹽」路去旅行，認識雲嘉南的鹽業文化與濱海風情。

井仔腳光雕展到11月15日，每週五、六、日每晚6點半到8點半，每30分鐘展演一次；今、明天兩天同步推出鹽田音樂享樂活動，北門遊客中心有免費接駁車往返活動會場。

響應光雕展出，井仔腳興安宮今天起到11月15日推出免費鹽袋DIY體驗、消費滿額送摸彩券及發財金發放。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，丹娜絲災後首次舉辦一見雙雕的光雕藝術展，盼讓更多人重新看見井仔腳鹽田的美麗與生命力，更期盼觀光推動及文化保存都能在這片承載百年的鹽田中閃耀出新的光彩。

一見雙雕藝術季今晚（在井仔腳舉辦光雕開幕。（記者楊金城攝）

投影在鹽堆上。（記者楊金城攝）

台南北門井仔腳鹽田的光雕開幕，展現老鹽田在夜晚的不同風貌。（記者楊金城攝）

