為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北門井仔腳瓦盤鹽田越夜越美麗 光雕秀上演到11月15日

    2025/10/18 21:22 記者楊金城／台南報導
    台南北門井仔腳瓦盤鹽田在夜晚綻放光彩，相當迷人。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田在夜晚綻放光彩，相當迷人。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

    有207年歷史，台灣現存最早的台南北門井仔腳瓦盤鹽田綻放迷人光彩，2025一見雙雕藝術季今晚（18日）在井仔腳舉辦光雕開幕，光與影的律動結合聲音與投影設計，展現老鹽田截然不同的繽紛樣貌。鹽堆出現LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》和喔熊的童趣可愛身影，帶領觀眾「鹽」路去旅行，認識雲嘉南的鹽業文化與濱海風情。

    井仔腳光雕展到11月15日，每週五、六、日每晚6點半到8點半，每30分鐘展演一次；今、明天兩天同步推出鹽田音樂享樂活動，北門遊客中心有免費接駁車往返活動會場。

    響應光雕展出，井仔腳興安宮今天起到11月15日推出免費鹽袋DIY體驗、消費滿額送摸彩券及發財金發放。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，丹娜絲災後首次舉辦一見雙雕的光雕藝術展，盼讓更多人重新看見井仔腳鹽田的美麗與生命力，更期盼觀光推動及文化保存都能在這片承載百年的鹽田中閃耀出新的光彩。

    一見雙雕藝術季今晚（在井仔腳舉辦光雕開幕。（記者楊金城攝）

    一見雙雕藝術季今晚（在井仔腳舉辦光雕開幕。（記者楊金城攝）

    投影在鹽堆上。（記者楊金城攝）

    投影在鹽堆上。（記者楊金城攝）

    台南北門井仔腳鹽田的光雕開幕，展現老鹽田在夜晚的不同風貌。（記者楊金城攝）

    台南北門井仔腳鹽田的光雕開幕，展現老鹽田在夜晚的不同風貌。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播