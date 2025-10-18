為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「為生命而走」遊行全台同步 呼籲珍惜每一個生命

    2025/10/18 20:56 記者洪瑞琴／台南報導
    「為生命而走」遊行呼籲社會珍惜每一個生命。（記者洪瑞琴攝）

    「為生命而走」遊行呼籲社會珍惜每一個生命。（記者洪瑞琴攝）

    天主教與基督教等宗教團體今（18）日在台南舉辦「為生命而走」全國主場遊行。沿街隊伍以布條、口號提醒社會，生命是禮物也是希望，無論孕婦、身心障礙者或長者，都值得被關懷與支持。

    來自阿根廷、曾獲天主教「溫暖人間獎」的人道服務獎的新竹教區聖吉安娜生命維護中心陸淑真修女也出席，她提到，MARCH for LIFE起源於1974年美國華盛頓，迄今超過60年；在台灣則推動6年，今年北中南各地及金門同步舉行，呼籲社會珍惜生命，重視維護生命的價值。

    台灣自2019年起每年同日舉辦「為生命而走」，希望喚起對胎兒生命與弱勢群體的關心，並以行動表達尊重生命的重要性。若有非預期懷孕婦女、身心障礙者或長者遇到困難，應勇於尋求協助，讓社會的溫暖支持伴隨生命每個階段。

    今年主場在台南，遊行從開山路主教座堂出發，沿中山路、民族路、北門路、樹林街，再回到開山路，全程約2.7公里。親子家庭與教友們及居台的外國朋友共同行動支持。

    主辦單位透露，申請街頭遊行時，警方原擔心標語或口號可能引發衝突，但活動全程以愛為出發，國台語雙聲帶領民眾關注，從生命開始到自然結束，每個生命都值得被珍惜，過程平安順利。

    遊行終點，由天主教台南教區主教黃敏正特別為孕婦覆手祝福，致贈玫瑰花，祈願平安喜樂迎接新生命。

    今天「為生命而走」遊行，從開山路主教座堂出發。（記者洪瑞琴攝）

    今天「為生命而走」遊行，從開山路主教座堂出發。（記者洪瑞琴攝）

    親子家庭共同參與。（記者洪瑞琴攝）

    親子家庭共同參與。（記者洪瑞琴攝）

