基隆和平島公園島嶼生活節開唱 海風音樂市集同樂

基隆市和平島「島嶼生活節」今天開幕，民眾吹海風、聽音樂、嚐美食。（北觀處提供）

北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）與和平島地質公園舉辦的「島嶼生活節 Island Festival」今天傍晚開唱，民眾吹著海風、聆聽音樂，還有市集與手作體驗，讓民眾放鬆享受，明天還有1天主題演唱活動。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，和平島地質公園為永續之島也是觀光產業永續標竿，是全亞洲第一個取得「ISO 20121永續活動管理系統」認證的國家級風景旅遊區。今年島嶼生活節呼應400年文化脈絡，整體活動強調跨國文化的連結，結合亞洲音樂與創意市集等活動，邀集跨國表演團隊和創作者齊聚和平島，透過音樂、美食與藝術的交流，讓民眾在週末感受基隆獨有的海島風情。

請繼續往下閱讀...

此外，聽音樂的同時還可以享用「海見團烤 Sea BBQ Night」，以低煙烤具搭配在地漁市海鮮與小農蔬果，夕陽下圍坐慢食共享，另外海島市集則有跨越國界的市集體驗。

除了兩天的主題活動，還有冬島共攝票選活動，更多詳細資訊請見「北觀粉絲團—幸福北海岸」Facebook粉絲專頁，隨時掌握最新活動內容。

和平島「島嶼生活節」今天開幕，有跨國音樂和市集。（北觀處提供）

和平島「島嶼生活節」今天開幕，有跨國音樂演唱會。（北觀處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法