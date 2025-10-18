為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆和平島公園島嶼生活節開唱 海風音樂市集同樂

    2025/10/18 21:00 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市和平島「島嶼生活節」今天開幕，民眾吹海風、聽音樂、嚐美食。（北觀處提供）

    基隆市和平島「島嶼生活節」今天開幕，民眾吹海風、聽音樂、嚐美食。（北觀處提供）

    北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）與和平島地質公園舉辦的「島嶼生活節 Island Festival」今天傍晚開唱，民眾吹著海風、聆聽音樂，還有市集與手作體驗，讓民眾放鬆享受，明天還有1天主題演唱活動。

    交通部觀光署副署長黃勢芳表示，和平島地質公園為永續之島也是觀光產業永續標竿，是全亞洲第一個取得「ISO 20121永續活動管理系統」認證的國家級風景旅遊區。今年島嶼生活節呼應400年文化脈絡，整體活動強調跨國文化的連結，結合亞洲音樂與創意市集等活動，邀集跨國表演團隊和創作者齊聚和平島，透過音樂、美食與藝術的交流，讓民眾在週末感受基隆獨有的海島風情。

    此外，聽音樂的同時還可以享用「海見團烤 Sea BBQ Night」，以低煙烤具搭配在地漁市海鮮與小農蔬果，夕陽下圍坐慢食共享，另外海島市集則有跨越國界的市集體驗。

    除了兩天的主題活動，還有冬島共攝票選活動，更多詳細資訊請見「北觀粉絲團—幸福北海岸」Facebook粉絲專頁，隨時掌握最新活動內容。

    和平島「島嶼生活節」今天開幕，有跨國音樂和市集。（北觀處提供）

    和平島「島嶼生活節」今天開幕，有跨國音樂和市集。（北觀處提供）

    和平島「島嶼生活節」今天開幕，有跨國音樂演唱會。（北觀處提供）

    和平島「島嶼生活節」今天開幕，有跨國音樂演唱會。（北觀處提供）

