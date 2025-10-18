為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    平埔原民族群立法通過 台南西拉雅族跨地部落聯盟籲續爭埔原權利

    2025/10/18 20:42 記者楊金城／台南報導
    台南東山吉貝耍西拉雅夜祭。（資料照，記者楊金城攝）

    台南東山吉貝耍西拉雅夜祭。（資料照，記者楊金城攝）

    平埔原住民族群身分法在立法院三讀通過，台南市西拉雅族親正名奮鬥31年，終獲國家認可。西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤今天（18日）指出，平埔身分專法通過立法，目前空有「原住民」的「名」，沒有現在16族原住民的的「權」，未來還要再「加油」，族親要向政府力爭埔原的權利。

    台南市有5大西拉雅夜祭，包括佳里北頭洋、白河六溪、東山吉貝耍、隆田復興宮、大內頭社等夜祭，將軍、七股、麻豆區也有平埔公廨、西拉雅夜祭。

    段洪坤說，台南地區的西拉雅族、洪雅族及大武壠族的原住民人口，在終戰後1940年代的「熟註記」人口約8千多人，後來台南市承認市定原住民族，開放原來「熟註記」的直系卑親屬登記約1萬2千人，若以「平埔原住民族群身分法」可登記為埔原的規定，推估台南市有資格登記者在2萬5千人左右，實際會去登記的人應該在5至6成之間。

    段洪坤指出，族親要緊盯未來3年內政府如何盤點資源另立法的內容，為埔原權利爭取該有的尊嚴與尊重，不能讓政府再以資源有限、恐排擠現有原住民資源（預算）為藉口，而限制埔原的權利如狩獵權、部落諮商同意權等。建議中央及地方政府因應原民人口的增加，提高相對的預算，落實族群正義的補償。

    西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤認為，平埔身分專法通過立法後，未來還要再「加油」爭取埔原權利。（段洪坤提供）

    西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤認為，平埔身分專法通過立法後，未來還要再「加油」爭取埔原權利。（段洪坤提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播