平埔原民族群立法通過 台南西拉雅族跨地部落聯盟籲續爭埔原權利

台南東山吉貝耍西拉雅夜祭。（資料照，記者楊金城攝）

平埔原住民族群身分法在立法院三讀通過，台南市西拉雅族親正名奮鬥31年，終獲國家認可。西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤今天（18日）指出，平埔身分專法通過立法，目前空有「原住民」的「名」，沒有現在16族原住民的的「權」，未來還要再「加油」，族親要向政府力爭埔原的權利。

台南市有5大西拉雅夜祭，包括佳里北頭洋、白河六溪、東山吉貝耍、隆田復興宮、大內頭社等夜祭，將軍、七股、麻豆區也有平埔公廨、西拉雅夜祭。

段洪坤說，台南地區的西拉雅族、洪雅族及大武壠族的原住民人口，在終戰後1940年代的「熟註記」人口約8千多人，後來台南市承認市定原住民族，開放原來「熟註記」的直系卑親屬登記約1萬2千人，若以「平埔原住民族群身分法」可登記為埔原的規定，推估台南市有資格登記者在2萬5千人左右，實際會去登記的人應該在5至6成之間。

段洪坤指出，族親要緊盯未來3年內政府如何盤點資源另立法的內容，為埔原權利爭取該有的尊嚴與尊重，不能讓政府再以資源有限、恐排擠現有原住民資源（預算）為藉口，而限制埔原的權利如狩獵權、部落諮商同意權等。建議中央及地方政府因應原民人口的增加，提高相對的預算，落實族群正義的補償。

西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤認為，平埔身分專法通過立法後，未來還要再「加油」爭取埔原權利。（段洪坤提供）

