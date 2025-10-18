汐止基隆三媽會香數百人行腳 守護人民平安

三媽會香百人行腳活動十分熱鬧，祈福社會各階段平安順利。（記者盧賢秀攝）

最近國內風雨災情多，濟德宮汐止媽、慶濟宮七堵媽及慶安宮基隆媽今天「三媽會香」，約數百信眾行腳近10公里，慶濟宮並準備平安米及福袋分送信眾，祈祝國家、社會和人民平安順利。

「三媽會香百人行腳」活動今天上午從新北市汐止濟德宮開始，由濟德宮汐止媽、慶濟宮七堵媽及慶安宮基隆媽共同參與。行腳隊伍近五百名信眾一路祈福前行，沿途有許多信眾祈福、擊鼓、鑽轎腳祈安，氣氛熱鬧，信徒走了3個小時抵達七堵慶濟宮，副市長邱佩琳、慶濟宮主委柯金標和議員等人迎接。

邱佩琳表示，根據英國廣播公司（BBC）報導，台灣約有3000座媽祖廟，其中超過900間完成宗教團體登記，顯示媽祖信仰深植台灣社會。基隆市有1間主祀天上聖母的廟宇，長年守護市民，為地方注入安定與溫暖的力量。她指出，參與會香行腳的信眾來自各行各業，都很虔誠、謙卑參與行腳活動，這溫暖力量是社會傳遞善意的重要源泉。

民政處長呂謦煒表示，今日三媽會香行腳活動結合新北與基隆兩地信眾，參與人數達五百人。他也肯定宗教團體長年投入公益、文化交流及社區服務，並將持續給予各項支持，讓宗教能量轉化為促進社會和諧的力量。

柯金標表示，往年汐止媽行腳到七堵慶濟宮，今年媽祖指示，要和慶濟宮七堵媽和慶安宮的基隆媽「三媽會香」，祈祝國家、社會和各階層人民都平平安安、順順利利。慶濟宮並準備平安米及福袋分送信眾，象徵媽祖庇佑、福氣滿滿。

