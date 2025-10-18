半島世界歌謠祭嗨翻西門廣場 戴曉君攜國際高手點燃音樂魂

半島世界歌謠祭嗨翻西門廣場。（記者蔡宗憲攝）

「2025半島世界歌謠祭」今晚在恆春西門登場，空氣中瀰漫著民謠的古樸韻味與搖滾的狂野火花。金曲歌后戴曉君率領民謠傳藝師和小朋友上陣，攜手長期深耕澳洲的日本三味線高手Noriko Tadano，以及旅美彈撥樂手NINI，以民謠為基底，猛力注入搖滾元素，彈唱出耳目一新的跨界風暴，讓全場觀眾從頭嗨到尾，掌聲雷動不絕。

縣長周春米一同沉醉於這場文化饗宴。她與傳藝師們大聲合唱經典曲目「恆春四景」，強調「恆春半島的民謠文化不是死板的遺產，而是活生生的靈魂。它深植在地，卻又勇於與世界對話。今晚老中青三代音樂人，加上國際好手齊聚，讓民謠不僅傳承，更爆發出無限活力！」她不忘預告，恆春文化中心劇場館即將華麗啟用，邀請大家齊來見證半島文化的嶄新篇章。

舞台上的跨界火花，從Noriko Tadano一出手，津輕三味線的激昂節奏如狂風掃落葉，弦線拉扯間迸發日本傳統的豪邁野性。NINI則是另一道亮點，她操中阮、柳琴、三弦，甚至電琵琶，硬是把這些古典樂器嫁接上重金屬、搖滾和電子舞曲；而國際風貌更添繽紛色彩，義大利民謠四重奏Suonno d’Ajere帶來曼陀林與拿玻里吉他，彈奏出那不勒斯街頭的浪漫民謠，溫柔旋律如地中海微風拂面，中東爵士樂團Bazaa以烏德琴為主角，融合爵士即興與阿拉伯旋律，魔幻的異國韻味直擊心臟。金曲獎得主阿美族搖滾樂團漂流出口則是壓軸殺手鐧，用原住民音樂元素帶動全場，瞬間點燃半島的原野魂魄。

一連五天的歌謠祭，19日最終壓軸民謠大賽決賽將在西門廣場上演，在地學校和團體將展開激烈對決，更展現民謠如何在恆春半島年輕世代間開枝散葉。

金曲歌后戴曉君（中）攜手長期深耕澳洲的日本三味線高手Noriko Tadano（左），以及旅美彈撥樂手NINI（右）。（記者蔡宗憲攝）

滿州民謠樂團熱唱。（記者蔡宗憲攝）

長期深耕澳洲的日本三味線高手Noriko Tadano。（記者蔡宗憲攝）

旅美彈撥樂手NINI。（記者蔡宗憲攝）

