    首頁 > 生活

    龍潭設超高壓電纜 電塔位處地質敏感區地方反彈 台電暫緩施工

    2025/10/18 20:15 記者周敏鴻／桃園報導
    台灣電力公司在龍潭區三和第二市民活動中心舉辦「161千伏超高壓電纜龍顯至聖亭線」工程說明會。（記者周敏鴻攝）

    台灣電力公司規劃在桃園市龍潭區設置「161千伏超高壓電纜龍顯至聖亭線」，下午在龍潭區三和第二市民活動中心舉辦說明會，居民不滿電塔要設在山崩地質敏感區，拉白布條抗議。台電決定，暫緩工程，待與地方達成共識，才會開始施工。

    台電說明，161千伏超高壓電纜龍顯至勝亭線，可供應龍潭、平鎮等地民生與科技產業穩定電力，電纜線路位於桃竹苗大矽谷計畫核心位置，未來可串聯龍潭科學園區、龍潭渴望園區。

    台電規劃設置4座電塔，居民質疑，其中第3號電塔預定地是山崩地質敏感區、距離民宅約66公尺，第3號電塔到第2號電塔的電纜線會經過民宅上方，台電卻未曾與地方事前溝通；三和里長謝金棋表示，堅決反對台電設計架空線路，應全線改採地下化設計。

    立法委員呂玉玲則說，台電未與居民充分溝通召開說明會，猶如突襲而非想取得共識，建議應將4座電塔減為2座，並變更設置地點，才不會造成地方困擾；台電強調，架空線路電塔部分，將暫緩施工，待評估電纜路線並與地方達成共識，才會推動後續工程。

    龍潭區三和居民在「161千伏超高壓電纜龍顯至聖亭線」工程說明會外拉白布條抗議。（記者周敏鴻攝）

