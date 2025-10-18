那聲音忘不了! 新加坡遭鞭刑 台男血淚描述：人生最恐怖的一天

一名台灣男子分享在新加坡被鞭刑，形容「那是人生最恐怖的一天」。示意圖。（法新社資料照）

藍營立委近來主張「詐騙防治要有震懾力」，建議比照新加坡引入「鞭刑制度」，引起正反熱議。一名台灣男子在網上發文自曝「我在新加坡被鞭刑了」，他強調「我在台灣從沒犯法過，連罰單都很少」，卻因一個錯誤舉動遭判刑鞭打，形容「那是人生最恐怖的一天」。

一名網友在Dcard發文指出，自己2023年赴新加坡旅遊，明知當地對微罪零容忍，但旅行到後來就比較放鬆了。在往淡濱尼的公車上，他拿出前幾天買的折疊刀「偷偷摸摸」地觀賞、把玩，卻低估了這城市的敏感程度，被走道另一旁的中年女子報警逮捕。「我當時真的矇了，在台灣這種情況下直覺是不會有犯法的。」最終法院以「無正當理由持有攻擊性武器」罪判處監禁兩年、鞭刑六下。「那一刻我嚇傻了，完全無法相信這是真的。」

入獄三個月後迎來執刑日。原PO在文中詳述，從鞭刑室的門口就能聽到鞭打聲，大的像鞭炮，緊接而來的是慘叫，等待的幾個人一直發抖甚至哭出來。換自己時，「被命令站到A字鞭刑架上，身體鞠躬彎曲90度、屁股翹高，這個姿勢有夠羞辱人格的。」

當時監獄裡有人用英文報數「One」，幾秒後藤條以時速超過150公里的速度打在臀部上。第一下他先被聲音嚇到，當下沒感覺到疼痛，「過兩秒後才感覺到非常燙，就像火燒到屁股」，但仍可忍受，「至少比我之前手部骨折還要不痛，但還是很痛。」

約三十秒後第二下落下，這次痛感更強烈、面積更大。「這是我有生以來最痛苦的一次。」他說，身體不停顫抖，大腿和屁股都無法控制。「我以為已經很糟糕了，直到第三下打下去，我開始掙扎，即使理性上知道沒有用，也許是出於本能反應。」

他說，當時呼吸和心跳變快，腦袋漲漲的、血壓升高還有點頭暈。每打一下，醫生都會檢查能否繼續，避免他暈倒。第四下打下時他終於叫出聲，「真的忍不住了，我要瘋了，當時希望從來沒有出生過。」他說，那時崩潰、恐慌又非常無助，「就像是動物一樣不受控，不知道什麼時候就流淚了。」

「第五下打到相同的傷口，我要死了，痛上加痛。」他指出，雖然鞭刑官有受訓會儘量避開同一位置，但實際上很難控制藤條擊打的方向。「那時我有點暈，意識朦朧，也不掙扎了，沒有力氣，只能崩潰等待最後一鞭。」直到第六下結束，他長長吐了一口氣，「我終於撐過去了。」

他說，打完後當場上藥並休養幾天，這期間不能穿褲子，每次大便蹲下傷口都會裂開。直到傷口完全不痛，大約花了兩個月。他最後感嘆道，「我永遠忘不了那天的味道與聲音。」

