水位離壩頂不到5公尺！ 林保署:立霧溪堰塞湖恐短期內滲流、潰決

立霧溪堰塞湖水持續通過中橫公路靳珩隧道、魯丹橋洩水，但因土石壩底部滲流增加，壩體可能已經不穩定， 林保署呼籲下游民眾務必立刻離開溪床附近。（林保署提供）

花蓮立霧溪燕子口崩塌形成堰塞湖，目前水位距離壩頂不到5公尺，堰塞湖水恐在短期內發生壩體滲流破壞、甚至壩頂溢流潰決，林保署花蓮分署今天傍晚發出緊急通報，通知立霧溪下游左岸的台電東部發電廠立霧機組、崇德瑩農場人員「立即撤離」，並呼籲民眾不要進入或接近河道。

風神颱風今天生成，雖然立霧溪上游集水區目前氣象署觀測尚未開始下雨，但是林保署花蓮分署密切監測燕子口堰塞湖，今天下午發現土石壩壩底的滲流量加大、水位持續緩慢上升，壩體呈不穩定狀態，目前水位距離壩頂不到5公尺，經推估，堰塞湖水可能在短期內發生壩體滲流破壞、甚至壩頂溢流潰決。

林保署指出，太魯閣燕子口堰塞湖發生後，昨天晚間開始，堰塞湖湖水已上漲漫流至中橫公路靳珩隧道內，從魯丹橋形成瀑布再回流立霧溪，考量到晚間山區可能降雨，花蓮分署已發出緊急通報，除了昨天撤離的秀林鄉富世村民樂部落、民有部落之外，今天新增崇德瑩農場週邊地區、東部發電廠立霧機組員工撤離，並請地方單位勸導下游沿線兩側住戶勿進入河道及溪床活動，以確保生命財產安全。

目前包括秀林鄉公所、台電溪畔壩及東部發電廠立霧機組都啟動因應作為，崇德地區居民說，崇德台地距離立霧溪床高差有超過10公尺，但為了安全會配合撤離。

立霧溪堰塞湖壩體有不穩定跡象，林保署擔心可能潰決，今天下午通知太魯閣大橋以東的崇德台地周邊居民也要撤。（記者花孟璟攝）

