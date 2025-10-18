為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    重建失傳百年的黃藤橋 98歲泰雅頭目獲「綠色奧斯卡」

    2025/10/18 20:25 記者黃宜靜／台北報導
    農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，98歲的苗栗縣麻必浩部落發展協會頭目高春輝（中）獲獎。（記者黃宜靜攝）

    農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，98歲的苗栗縣麻必浩部落發展協會頭目高春輝（中）獲獎。（記者黃宜靜攝）

    綠色奧斯卡名單揭曉！農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」；獲獎者之一、98歲的苗栗縣麻必浩部落發展協會頭目高春輝是泰雅族人，他帶領族人重建失傳百年的黃藤橋，印證他在保育與文化傳承上的力量。

    農業部表示，今年「林業及自然保育有功人士」共收到75件推薦，創下歷年新高，顯見各界對保育工作的重視與投入，也讓競爭格外激烈，經評審委員嚴謹、公正進行評選，最終選出15位在林業及自然保育領域表現卓越人士、3組積極推動野生動物生命教育楷模的團體，作為典範予以表揚。

    農業部指出，高春輝率部落重建失傳百年的黃藤橋，象徵團結與智慧，他也推廣藤編工藝，守護森林文化；且麻必浩部落連續獲選「社區林業計畫」特優社區，印證他在保育與文化傳承上的力量。

    麻必浩部落發展協會理事吳國雄Beisu Hobing表示，黃藤橋是部落早期的即時性便橋，當路不通時，要盡快搶收農作物時，緊急搭建的橋梁，是失傳已久的技藝，全部落只有阿公看過、參與修建過，因此在阿公提起，協會才開始研究，阿公製作小模型給族人參考，但族人還是不知道怎麼做，他就在一旁指導拉藤，讓族人學習技藝。

    吳國雄說，阿公常常告訴我們說不要亂砍樹，沒有樹就沒有水，沒有水就沒生活，這是阿公對山林知識重要的精神傳承，「我覺得跟他學習這幾年，從他身上學到這樣的精神，我覺得這個最讓我感動的。」

    高春輝致詞時用族語表示，他很高興能將祖先傳承的技藝、將他所學的一切教導出去，也很高興部落的年輕人願意跟他學習，他看到他們的成長跟進步，覺得此生無憾！

    內政部空中勤務總隊第一大隊第三隊飛行員王宥勝，駕駛黑鷹直升機只花費38分鐘便將「南安小熊」送回棲地。他說，當他接獲這個運送任務時其實十分擔心，因為在飛行過程中，需要爬升到1萬多公尺，跨越中央山脈到花蓮，途中陡升陡降，不知道小熊的身體是否能適應，所幸後續報導看到小熊開心活動，他覺得是很特別的協助經驗。

    此外，王宥勝也多次出勤參與森林火災滅火，撲滅15處火場守護珍貴林木，也參與空中勘查馬太鞍溪堰塞湖，展現「空中守護者」精神。

    農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，內政部空中勤務總隊第一大隊第三隊飛行員王宥勝獲獎。（記者黃宜靜攝）

    農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，內政部空中勤務總隊第一大隊第三隊飛行員王宥勝獲獎。（記者黃宜靜攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播