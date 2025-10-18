重建失傳百年的黃藤橋 98歲泰雅頭目獲「綠色奧斯卡」

農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，98歲的苗栗縣麻必浩部落發展協會頭目高春輝（中）獲獎。（記者黃宜靜攝）

綠色奧斯卡名單揭曉！農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」；獲獎者之一、98歲的苗栗縣麻必浩部落發展協會頭目高春輝是泰雅族人，他帶領族人重建失傳百年的黃藤橋，印證他在保育與文化傳承上的力量。

農業部表示，今年「林業及自然保育有功人士」共收到75件推薦，創下歷年新高，顯見各界對保育工作的重視與投入，也讓競爭格外激烈，經評審委員嚴謹、公正進行評選，最終選出15位在林業及自然保育領域表現卓越人士、3組積極推動野生動物生命教育楷模的團體，作為典範予以表揚。

請繼續往下閱讀...

農業部指出，高春輝率部落重建失傳百年的黃藤橋，象徵團結與智慧，他也推廣藤編工藝，守護森林文化；且麻必浩部落連續獲選「社區林業計畫」特優社區，印證他在保育與文化傳承上的力量。

麻必浩部落發展協會理事吳國雄Beisu Hobing表示，黃藤橋是部落早期的即時性便橋，當路不通時，要盡快搶收農作物時，緊急搭建的橋梁，是失傳已久的技藝，全部落只有阿公看過、參與修建過，因此在阿公提起，協會才開始研究，阿公製作小模型給族人參考，但族人還是不知道怎麼做，他就在一旁指導拉藤，讓族人學習技藝。

吳國雄說，阿公常常告訴我們說不要亂砍樹，沒有樹就沒有水，沒有水就沒生活，這是阿公對山林知識重要的精神傳承，「我覺得跟他學習這幾年，從他身上學到這樣的精神，我覺得這個最讓我感動的。」

高春輝致詞時用族語表示，他很高興能將祖先傳承的技藝、將他所學的一切教導出去，也很高興部落的年輕人願意跟他學習，他看到他們的成長跟進步，覺得此生無憾！

內政部空中勤務總隊第一大隊第三隊飛行員王宥勝，駕駛黑鷹直升機只花費38分鐘便將「南安小熊」送回棲地。他說，當他接獲這個運送任務時其實十分擔心，因為在飛行過程中，需要爬升到1萬多公尺，跨越中央山脈到花蓮，途中陡升陡降，不知道小熊的身體是否能適應，所幸後續報導看到小熊開心活動，他覺得是很特別的協助經驗。

此外，王宥勝也多次出勤參與森林火災滅火，撲滅15處火場守護珍貴林木，也參與空中勘查馬太鞍溪堰塞湖，展現「空中守護者」精神。

農業部林保署今（18）日舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，內政部空中勤務總隊第一大隊第三隊飛行員王宥勝獲獎。（記者黃宜靜攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法