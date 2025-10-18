邀民眾搭捷運、聽民歌！蔣萬安合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》

台北捷運公司今（18）日晚間特別在大安森林公園舉辦民歌演唱會，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，並與市民朋友合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》等膾炙人口的歌曲。（記者孫唯容攝）

希望讓喜愛民歌的朋友，可以輕鬆欣賞歌手的美妙歌聲，也鼓勵民眾搭乘捷運，台北捷運公司今（18）日晚間特別在大安森林公園舉辦民歌演唱會，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，並與市民朋友合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》等膾炙人口的歌曲。知名音樂製作人丁曉雯老師現場贈送一把吉他給蔣萬安，炒熱現場氣氛。

蔣萬安表示，他在唸書的時候也很愛聽民歌，他很喜歡《木棉道》、《海裡來的沙》等，這些民歌的旋律，他自己都會哼上幾句，自己特別向捷運公司表示今年是民歌50週年的重要里程碑，一定要在台北市辦一場民歌的演唱會，所以就選定在大安森林公園舉辦。

蔣萬安說，特別邀請到民歌之父胡德夫老師從台東上來，還有包括歌王殷正洋跟歌后許景淳、民歌王子李建復等人，非常多大家耳熟能詳、喜愛的民歌手，今天都會來到大安森林公園演唱。

蔣萬安表示，特別希望台北市民能夠「搭捷運、聽民歌」，捷運是台北市最快速、最便捷、也最舒適的綠色運輸，所以希望透過今天的活動，讓民歌不僅是走入捷運、走入公園，也走入我們大家的日常生活當中。最後，他祝福大家今天有個愉快的民歌夜晚，欣賞、聆聽民歌，讓民歌走入每一個人的心中。

