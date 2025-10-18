為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    邀民眾搭捷運、聽民歌！蔣萬安合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》

    2025/10/18 19:59 記者孫唯容／台北報導
    台北捷運公司今（18）日晚間特別在大安森林公園舉辦民歌演唱會，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，並與市民朋友合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》等膾炙人口的歌曲。（記者孫唯容攝）

    台北捷運公司今（18）日晚間特別在大安森林公園舉辦民歌演唱會，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，並與市民朋友合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》等膾炙人口的歌曲。（記者孫唯容攝）

    希望讓喜愛民歌的朋友，可以輕鬆欣賞歌手的美妙歌聲，也鼓勵民眾搭乘捷運，台北捷運公司今（18）日晚間特別在大安森林公園舉辦民歌演唱會，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，並與市民朋友合唱《木棉道》、《外婆的澎湖灣》等膾炙人口的歌曲。知名音樂製作人丁曉雯老師現場贈送一把吉他給蔣萬安，炒熱現場氣氛。

    蔣萬安表示，他在唸書的時候也很愛聽民歌，他很喜歡《木棉道》、《海裡來的沙》等，這些民歌的旋律，他自己都會哼上幾句，自己特別向捷運公司表示今年是民歌50週年的重要里程碑，一定要在台北市辦一場民歌的演唱會，所以就選定在大安森林公園舉辦。

    蔣萬安說，特別邀請到民歌之父胡德夫老師從台東上來，還有包括歌王殷正洋跟歌后許景淳、民歌王子李建復等人，非常多大家耳熟能詳、喜愛的民歌手，今天都會來到大安森林公園演唱。

    蔣萬安表示，特別希望台北市民能夠「搭捷運、聽民歌」，捷運是台北市最快速、最便捷、也最舒適的綠色運輸，所以希望透過今天的活動，讓民歌不僅是走入捷運、走入公園，也走入我們大家的日常生活當中。最後，他祝福大家今天有個愉快的民歌夜晚，欣賞、聆聽民歌，讓民歌走入每一個人的心中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播