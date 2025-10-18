為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「農郵精選市集」衛武營登場 十大推薦優良店家農產品開箱

    2025/10/18 20:21 記者陳文嬋／高雄報導
    農糧署副署長陳啟榮（右）與中華郵政協理蔡季芬，一起開箱「十大推薦精選箱」。（記者陳文嬋攝）

    農糧署攜手中華郵政網路商城行銷全國農產品，銷售額高達2300萬元，今年首次選出「十大優良店家」頒獎，今明2天在衛武營舉辦市集，推出「十大推薦精選箱」受歡迎。

    農糧署為推動台灣農業品牌升級與數位轉型，自110年與中華郵政合作，於「i郵購」網路商城，設立「農糧署推薦區」，為全國小農行銷農產品已達130家，主打擁有產銷履歷或通貨有機驗證，銷售額逐年成長已達2300萬元，比110年成長2.3倍。

    今年邁入第5年，首次選出「十大優良店家」，高雄有蜂巢氏、紅藜之家入榜，還推出十大推薦精選箱，集結十大優良店家農產品，今明2天於衛武營舉辦「農郵精選市集」，消費滿額可限量兌換成為亮點。

    農糧署副署長陳啟榮與中華郵政協理蔡季芬一同頒獎並開箱，陳啟榮說，自110年疫情推出以來，銷售額從1千萬元，逐年成長達2300萬元，開創農產品電商通路新模式，藉由郵政網路行銷到全國，為小農創造銷售成績與通路，幫助小農品牌升級及數位轉型，國內創造銷售成績，也有拓展外銷機會。

    蔡季芬指出，中華郵政運用虛實通路資源和全國物流網絡，提供小農多元銷售管道，攜手農糧署為台灣農業及安心生產盡一份心力，讓消費者享用安心又美味在地農產，共同實踐ESG環境永續發展，鼓勵消費者支持安心農產品。

    今年首選「十大優良店家」頒獎。（記者陳文嬋攝）

    農糧署攜手中華郵政行銷農產品達2300萬元。（記者陳文嬋攝）

