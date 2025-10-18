為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    女網友崩潰控同事耍陰招 主管卻放任 網嘆：職場這種人最難防

    2025/10/18 20:31 即時新聞／綜合報導
    職場「爛同事」人人怕遇上，近日一名網友分享自己上班遭同事刁難，引發網友熱議。（取自網路）

    職場「爛同事」人人怕遇上，近日一名網友分享自己上班遭同事刁難，引發網友熱議。（取自網路）

    職場「爛同事」人人怕遇上！一名女網友日前在Dcard發文怒控，公司裡一名資深同事，不僅平時擺臭臉、暗地使絆子，甚至還會貶低他人學歷、搶權限、散播內部信件造成誤會，長達兩年多的相處讓她「氣到胃痛」，貼文引起網友熱烈共鳴，直呼「這種人真的哪裡都有」。

    原PO指出，她在公司擔任行政職務已2年半，與這位同事從進公司起就水火不容。對方表面客氣，私下卻動不動找麻煩，例如假借提醒她「碎紙機滿了」，實際潛台詞是要她幫忙打包垃圾；也曾在與同事閒聊時，當著眾人面諷刺她的科系「沒什麼前途」，讓原PO當場尷尬不已。

    更讓原PO氣炸的是，因主管授權她管理郵件放行權限後，該名同事竟私自將原PO的權限鎖住，還發信給其他員工「指派她負責所有放信工作」，導致誤會連連。原PO氣得向主管檢舉，但主管僅回覆「我會去問他」，後續卻無任何處理。

    原PO嘆道，主管其實早知道這名同事愛欺負新人、搞小動作，卻始終放任不管。她氣憤表示：「他最近還去騷擾別的單位女員工，結果我們主管一樣沒皮條」。

    貼文曝光後，不少網友留言安慰：「這種人哪裡都有，主管放任更可怕」、「他可能是上面的人馬」、「妳越有能力，他越會搞妳」、「默默收集所有證據，檢舉職場霸凌」。也有人建議原PO「裝死撐到跳槽」、「離職治百病」、「別硬碰，這種人只會讓妳背黑鍋」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播