女網友崩潰控同事耍陰招 主管卻放任 網嘆：職場這種人最難防

職場「爛同事」人人怕遇上！一名女網友日前在Dcard發文怒控，公司裡一名資深同事，不僅平時擺臭臉、暗地使絆子，甚至還會貶低他人學歷、搶權限、散播內部信件造成誤會，長達兩年多的相處讓她「氣到胃痛」，貼文引起網友熱烈共鳴，直呼「這種人真的哪裡都有」。

原PO指出，她在公司擔任行政職務已2年半，與這位同事從進公司起就水火不容。對方表面客氣，私下卻動不動找麻煩，例如假借提醒她「碎紙機滿了」，實際潛台詞是要她幫忙打包垃圾；也曾在與同事閒聊時，當著眾人面諷刺她的科系「沒什麼前途」，讓原PO當場尷尬不已。

更讓原PO氣炸的是，因主管授權她管理郵件放行權限後，該名同事竟私自將原PO的權限鎖住，還發信給其他員工「指派她負責所有放信工作」，導致誤會連連。原PO氣得向主管檢舉，但主管僅回覆「我會去問他」，後續卻無任何處理。

原PO嘆道，主管其實早知道這名同事愛欺負新人、搞小動作，卻始終放任不管。她氣憤表示：「他最近還去騷擾別的單位女員工，結果我們主管一樣沒皮條」。

貼文曝光後，不少網友留言安慰：「這種人哪裡都有，主管放任更可怕」、「他可能是上面的人馬」、「妳越有能力，他越會搞妳」、「默默收集所有證據，檢舉職場霸凌」。也有人建議原PO「裝死撐到跳槽」、「離職治百病」、「別硬碰，這種人只會讓妳背黑鍋」。

