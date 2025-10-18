為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中友百貨彰化店地下樓開挖完成 目標2028完工

    2025/10/18 19:43 記者湯世名／彰化報導
    中友百貨台中店長陳俊華（右）向彰化市長林世賢（左）介紹中友專售的有機蔬菜。（記者湯世名攝）

    中友百貨台中店長陳俊華（右）向彰化市長林世賢（左）介紹中友專售的有機蔬菜。（記者湯世名攝）

    彰化縣一直缺乏大型百貨公司，彰化市長林世賢就任後成功招商中友百貨公司，斥資43億元興建中友彰化分店，地下樓已開挖完成，大底整平、基底灌漿、基準放樣中，目標設定在2028年農曆年前完工。林世賢說，中友百貨選擇落腳彰化市，不僅是對發展環境的肯定，也代表彰化正朝向更繁榮、更便利的都會生活邁進。

    為推動友好城市交流及生活風格體驗，彰化市公所與中友百貨今天（18日）在彰化市旭光西路中友百貨彰化店基地旁的成功公園，共同舉辦「中友獻愛in彰化、生活市集」活動，活動中5個市公所的日本友好城市石川縣小松市、岡山縣津山市、大分縣玖珠町、北海道森町及北海道余市町也共襄盛舉，配合辦「物產交流展及試吃會」，好玩又好吃，讓與會的親子們整個下午high翻天。

    活動開場由中友台中店安排的包括日本超人氣動漫Coser與地下偶像團體帶來精彩演出，炒熱氣氛；同時首度推出「彰化市×5個日本友好城市物產交流展及試吃會」活動，展出的特色商品與文創好物均為當地的代表性物品。

    現場還匯聚28家各種不同生活風格的攤位，商品涵蓋文創手作、特色甜點、友善農產與健康用品等。林世賢說，透過此次市集及公益活動，希望能讓市民朋友提前感受到未來中友百貨所帶來的商機與新氣象，同時推廣市政建設成果，讓更多市民了解市公所團隊在城市發展上的努力。

    彰化市長林世賢（中）和日本動漫Coser及舞群可愛合影。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（中）和日本動漫Coser及舞群可愛合影。（記者湯世名攝）

    日本友好城市提供的試吃會。（記者湯世名攝）

    日本友好城市提供的試吃會。（記者湯世名攝）

    生活市集開幕式上的長者公益演出。（記者湯世名攝）

    生活市集開幕式上的長者公益演出。（記者湯世名攝）

