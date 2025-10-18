台大校長倡議學碩一貫學程 教育部：審慎評估可行性

台大校長陳文章呼籲教育部修法，推動「學碩一貫學程」。教育部回應，將審慎評估可行性。（記者林曉雲攝）

國立台灣大學校長陳文章今（18）日於校務會議後受訪呼籲教育部修改大學法，推動「學碩一貫學程」，由各系訂定相關標準，讓高中生入學時可以多一種選擇方案，預計對學生實習和就業都有幫助，也有助於吸引境外生。教育部高教司長廖高賢回應，涉及「大學法」及「學位授予法」修法，教育部將持續蒐集各校意見，審慎評估「學碩一貫學程」之可行性與配套措施，確保入學公平與學生適性發展兼顧，並維護高等教育體系的整體品質。

廖高賢說，台大提出的「學碩一貫學程」構想，方向上有助於縮短學習銜接時間，對於學習志向明確的學生，確實可強化學習動機與專業累積，然而亦須顧及探索與跨領域發展的彈性，及避免可能限制學生跨校流動。



廖高賢指出，在「大學法」相關條文尚未修正前，各校可依現行規定，於校內彈性開放學士班學生修習研究所課程，並於學生正式升讀碩士班後，依校內規定採認學分；或依「大學法」第23條第3項及「學位授予法」第11條規定，允許成績優異學士班之應屆畢業生申請逕讀博士班。

此外，陳文章說，台灣少子化情況嚴重，面對各國都在搶人才的激烈競爭，他建議可以設立產官學諮詢委員會，每季開一次會，把目前分散在各部會的攬才留才作為集中起來，提出更有效率的競爭作法。廖高賢則說，因應少子化與全球人才競爭的挑戰，教育部已建立跨部會協作機制，以強化政策整合與推動效益。

廖高賢說明，近年推動之多項措施，即為產官學共同合作的具體實踐，例如自去年起推動的新型專班制度，結合國發會、勞動部、經濟部及民間企業資源，從外籍學生來台就學、留台就業，建構完整的人才培育與留用鏈結；另在2021年制定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，亦促成跨部會與產業共同設立研究學院，以培育高階科學技術人才並強化產業競爭力。

廖高賢說，跨部會整合與產官學協作，已是高教人才培育與攬才留才政策的重要趨勢，教育部將持續強化協作機制，定期檢視推動成效，並依據國家發展需求與產業趨勢，調整策略，以提升我國高等教育體系在全球人才競爭中的整體效能。

