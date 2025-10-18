高屏草花蔬菜種植挑戰賽成績出爐 李柚希等5人奪特優

高屏草花蔬菜種植挑戰賽種出好成績的5名優勝者。 （記者葉永騫攝）

高屏草花蔬菜種植挑戰賽今天（18日）在屏東農業物產館舉行公開評審與頒獎典禮，來自各地的參賽者120餘人展示親手栽種的草花與蔬菜作品，與眾多園藝好手、新手農夫同場較勁，展現綠手指的創意和熱情。

屏東縣政府農業處表示，首度將「蔬菜」納入比賽主題，吸引高屏兩地120多位園藝達人與農業新手挑戰，由農業專家指導栽培講習課程，歷經1個多月來細心照顧，終於迎來成果發表，參賽作品現場接受由改良場花卉專家、農友種苗公司蔬菜專家及花藝專家所組成的評審團，從植物生長情形、創意設計與整體呈現等面向進行評分，選出最好的作品，特優有5名分別為李柚希、翁忠明、林桂郎、呂紜萱、黃淑珍，每人獲得獎金5000元，入選優等獎金3000元、佳作有1500元。

農業處說明，草花蔬菜種植挑戰賽不僅是一場競賽，更是一場深具教育意義與生活美學的實踐活動，讓民眾在參與中體驗植物帶來的療癒力量，並認識「從土地到餐桌」的種植旅程。同時，活動也是「用心種・種感心」展覽延伸系列之一，將展至19日落幕，民眾請把握明天最後的機會。

高屏草花蔬菜種植挑戰賽獲獎作品，發揮創意和園藝實力。（記者葉永騫攝）

