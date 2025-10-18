堰塞湖降挖「燕子口能、馬太鞍不能」？林保署揭無法相提並論原因

燕子口堰塞湖體積和蓄水量都算小，又在公路邊，處理不難。（林保署提供）

太魯閣燕子口堰塞湖昨天形成，今天上午從中橫靳珩隧道溢流出立霧溪，林保署及工程單位立即著手闢便道，以進行降挖工程。不過，外界質疑，為何降挖堰塞湖「燕子口能、馬太鞍不能」？以至於造成後者嚴重災害！對此，林保署花蓮分署說明，差別在於土方規模、道路可及性，造成處理困難度的差異，新堰塞湖就在中橫旁邊，土方量又只有馬太鞍的千分之2，兩者無法相提並論。

外界批評，堰塞湖降挖及導流工程，為什麼燕子口可以迅速啟動評估及降挖？馬太鞍溪堰塞湖卻不行，錯失機會造成後續災情。農業部林保署回應，兩者在交通可及性、壩體規模、施工條件都不一樣，無法拿來做比較。

交通條件方面，燕子口堰塞湖壩體旁邊就是中橫公路，人員與機具能快速抵達，開設便道到壩體只需數天；但是，馬太鞍溪下游沿著溪谷開溪床便道，13公里長度至少要花3個月，加上需克服東部河川上游的陡峭地形，急流、巨石之外還可能遇到大落差形成瀑布，加上11月前都是颱風季，一旦遇到颱風「全部打掉重練」，困難度高。

壩體體積上，燕子口相較馬太鞍溪堰塞湖，土方量體是迷你等級，燕子口土方量只有40萬立方公尺，一輛砂石車每趟載14立方公尺砂石，約需跑2萬8千多趟。但是馬太鞍堰塞湖土方量高達2億立方公尺（約為1428萬輛砂石車），燕子口壩體土方體積只有馬太鞍的0.2％，工程難易度明顯有別。

此外，燕子口是狹窄的大理石峽谷，蓄水量滿水約270萬噸；馬太鞍溪堰塞湖滿水蓄水量高達9100萬噸，溢流後至今天水量剩150萬公噸，不過目前馬太鞍西土方量仍有1.2億立方公尺，相比燕子口，馬太鞍堰塞湖即使溢流後，量體依然龐大。

林保署花蓮分署今天上午會同施工廠商、公路局評估啟動壩體降挖及導流減災作業，包括國立成功大學堰塞湖防災團隊、陽明交大團隊都現場進駐，進一步測量與監測壩體，從下午2點後水位沒有再升高，壩體結構尚無明顯變化。林保署強調，花蓮兩處堰塞湖持續監測，將與中央及地方單位密切合作，確保人員與下游居民安全。

馬太鞍溪堰塞湖在溢流後，上游仍有1.2億立方米土方，雖蓄水已經下降至150萬公噸，相較於燕子口還是非常龐大。（林保署提供）

林保署花蓮分署今天開始開闢便道，希望盡快接觸到堰塞湖壩體以開始降挖。（林保署提供）

馬太鞍溪如要開闢河床便道直接到堰塞湖，路線約13公里，但即使克服便道問題，2億土方要外運，需要跑1428萬趟次砂石車，堪稱天方夜譚等級的任務。（記者花孟璟攝）

