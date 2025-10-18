災後復原指揮所月底退場 卓揆表揚捐物資5電器、寢具公會及17家業者

行政院長卓榮泰（中）今天（18日）下午在台南市民治市政中心與台南市長黃偉哲（右三）表揚捐贈「丹娜絲」災後復原物資的5個電器、寢具商業同業公會和17家業者。（記者楊金城攝）

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所將在10月底退場，復原任務告一段落，由相關部會、地方政府接手後續復原工作。行政院長卓榮泰今天（18日）下午在指揮所所在台南市民治市政中心表揚捐贈物資的5個電器、寢具商業同業公會和17家業者，卓榮泰握手、鞠躬代表政府表達感謝，並期許大家在重建之路上一起壯大台灣。

卓榮泰肯定前進指揮所近3個月來和雲嘉嘉南縣市合作推動復原工作、重建災民家園，取得很好的成效，並稱讚首創媒合政府的營造商出動工班協助災屋修繕，他說，唯有地方政府掌握所有災情、救災資訊，中央協助復原才能事半功倍，從丹娜絲風災復原中，看到4縣市政府都做得很好，不過因為民眾在風災中受到災損和不安，政府感到抱歉。

卓榮泰指出，台灣最近屢屢受到天然災害帶來的挑戰，凸顯台灣社會的韌性，人與人的幫助展現團結，才有50萬名「鏟子超人」前往光復，有了丹娜絲風災救災復原經驗，光復馬太鞍災情才能迅速動員。

卓榮泰說，行政院在丹娜絲災後復原特別預算編列600億，將再修法加入花蓮光復復原特別預算250億元，希望獲得立法院支持。包括台南市長黃偉哲、經濟部長龔明鑫、立委陳亭妃也出席感謝電器、寢具業者的捐贈。

截至目前為止，雲嘉南家園復原慰助金已核發6萬259件、15億867萬500元，並完成1145戶修繕媒合，另農漁畜、工商災損救助持續核撥中；指揮官陳金德指出，指揮所已進入收尾階段，預計10月底前將各項後續工作依計畫回歸目的事業主管機關及地方政府接手辦理，確保復原延續。卓榮泰說，已裁示指揮所提出更大的生活協助方案幫助災戶。

行政院長卓榮泰（左）表揚捐贈物資的電器、寢具業者，卓揆握手、鞠躬代表政府表達感謝。（記者楊金城攝）

