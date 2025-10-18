今晚變天轉涼！風神+東北季風共伴 基宜花「雨量紫爆」時間曝

東北季風今晚增強，開始變天。（氣象署提供）

東北季風增強，今晚開始變天轉涼!中央氣象署預報，風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應將帶來顯著雨勢，下週一及週二基隆北海岸、宜蘭地區及北花蓮山區降雨預報呈現「紫爆」，請民眾注意局部豪雨以上等級降雨。

氣象署預報員林定宜表示，風神颱風預計明天穿過呂宋島，下週一及週二達南海一帶；在東北季風影響之下，颱風路徑有偏西甚至朝西南方向趨勢，颱風強度也可能稍微減弱。不過，颱風外圍環流及東北季風共伴效應，明天至下週三替台灣迎風面帶來明顯雨勢。

請繼續往下閱讀...

未來一週降雨趨勢，東半部留意大雨及豪雨。林定宜說明，東北季風今晚開始增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區局部大雨，明天雨量進一步增加，桃園以北、花東、恆春半島局部大雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區局部豪雨。

下週一及週二水氣再增加。林定宜指出，桃園以北、宜花地區、北部山區局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東北部地區、東部山區達豪雨以上機率。

下週三及週四，共伴效應減弱，但台灣仍受東北季風及低壓帶影響，水氣仍多。林定宜表示，週三基隆北海岸、東北部地區及新竹以北山區大雨或豪雨，週四基隆北海岸、東北部地區、大台北、東部山區有大雨或豪雨機會。下週五及週六，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，北部山區、花東有局部大雨。

未來一週溫度趨勢，林定宜分析，今晚開始逐步降溫，明天北部及東北部溫度落差最大，下週一至週三，北部及東北部溫度最涼，可降至21、22度，白天最暖僅25度左右，比今天降了8至10度。週四之後溫度稍微回升，北部、東半部不超過30度，中南部雖可達33度，但日夜溫差大，差距最大可達8、9度。

林定宜提醒，明天風力較強，嘉義以北沿海地區至基隆北海岸、各離島、恆春半島、台東，平均風力可達5至6級，陣風可達8級以上；北部海面及台灣海峽留意10至11級強陣風。長浪方面，明晚起基隆北海岸、東北部沿海及馬祖留意，後天晚間開始，中部以北、東半部沿海（含蘭嶼綠島）、澎湖、金門也要留意。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法