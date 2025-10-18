台南觀光工廠萌鬼嘉年華登場 萬聖變裝吸引親子同樂

活動集結繽紛市集、闖關集章、DIY探索等體驗。（圖取自新光三越台南西門店臉書）

台南市政府攜手在地21家觀光工廠共同打造「台南市觀光工廠大冒險．萌鬼總動員嘉年華」，今、明兩天在新光三越台南新天地西門廣場盛大舉行結合知識探索、互動體驗與萬聖節氛圍，邀大小朋友齊來挑戰闖關。

嘉年華活動以「冒險+萌鬼」為核心設計，匯集觀光工廠及特色商家組成的繽紛市集、闖關集章、DIY探索體驗、萬聖變裝，以及大小朋友最期待的「YOYO家族－香蕉哥哥和百香果姐姐帶動唱」，將現場氣氛推向高潮，民眾沉浸在快樂氛圍。

市長黃偉哲表示，觀光工廠不僅是知識學習與休閒娛樂的場域，更是台南產業轉型與文化創意的重要代表。本次嘉年華期盼透過遊戲化體驗與節慶活動，吸引更多民眾走進觀光工廠，探索產業魅力，進一步帶動地方觀光能量。

經發局長張婷媛指出，觀光工廠每年辦理嘉年華及許多活動，讓民眾有更多機會接觸了解觀光工廠，今年還推出觀光工廠新八大旅遊路線，未來市府將更積極輔導觀光工廠內部品質提升，外部行銷台南觀光工廠，拓展觀光工廠能見度，以期帶動觀光工廠整體品質提升，吸引更多民眾一同來深度探訪臺南觀光工廠。

台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生表示，觀光工廠不僅是展示企業發展文化，更是結合趣味購物、教育體驗與永續發展的重要場所，更將串聯結合各觀光產業資源，推出更多創新的活動，讓市民與遊客透過參訪，進一步提升台南觀光工廠在全國的能見度與影響力。

台南市觀光工廠大冒險活動今天正式登場。（台南市政府提供）

