為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南觀光工廠萌鬼嘉年華登場 萬聖變裝吸引親子同樂

    2025/10/18 18:35 記者王姝琇／台南報導
    活動集結繽紛市集、闖關集章、DIY探索等體驗。（圖取自新光三越台南西門店臉書）

    活動集結繽紛市集、闖關集章、DIY探索等體驗。（圖取自新光三越台南西門店臉書）

    台南市政府攜手在地21家觀光工廠共同打造「台南市觀光工廠大冒險．萌鬼總動員嘉年華」，今、明兩天在新光三越台南新天地西門廣場盛大舉行結合知識探索、互動體驗與萬聖節氛圍，邀大小朋友齊來挑戰闖關。

    嘉年華活動以「冒險+萌鬼」為核心設計，匯集觀光工廠及特色商家組成的繽紛市集、闖關集章、DIY探索體驗、萬聖變裝，以及大小朋友最期待的「YOYO家族－香蕉哥哥和百香果姐姐帶動唱」，將現場氣氛推向高潮，民眾沉浸在快樂氛圍。

    市長黃偉哲表示，觀光工廠不僅是知識學習與休閒娛樂的場域，更是台南產業轉型與文化創意的重要代表。本次嘉年華期盼透過遊戲化體驗與節慶活動，吸引更多民眾走進觀光工廠，探索產業魅力，進一步帶動地方觀光能量。

    經發局長張婷媛指出，觀光工廠每年辦理嘉年華及許多活動，讓民眾有更多機會接觸了解觀光工廠，今年還推出觀光工廠新八大旅遊路線，未來市府將更積極輔導觀光工廠內部品質提升，外部行銷台南觀光工廠，拓展觀光工廠能見度，以期帶動觀光工廠整體品質提升，吸引更多民眾一同來深度探訪臺南觀光工廠。

    台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生表示，觀光工廠不僅是展示企業發展文化，更是結合趣味購物、教育體驗與永續發展的重要場所，更將串聯結合各觀光產業資源，推出更多創新的活動，讓市民與遊客透過參訪，進一步提升台南觀光工廠在全國的能見度與影響力。

    活動集結繽紛市集、闖關集章、DIY探索等體驗。（圖取自新光三越台南西門店臉書）

    活動集結繽紛市集、闖關集章、DIY探索等體驗。（圖取自新光三越台南西門店臉書）

    台南市觀光工廠大冒險活動今天正式登場。（台南市政府提供）

    台南市觀光工廠大冒險活動今天正式登場。（台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播