為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    守護北埔冷泉、大坪溪淨溪健行 公所：亂倒廢棄物零容忍

    2025/10/18 20:22 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣北埔鄉今天發動淨溪活動。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉今天發動淨溪活動。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉今天舉行「亂倒零容忍」的淨溪健行活動，號召鄉內社區、學校、民間團體等共約150人參加，從北埔冷泉開始，沿著竹37線一路上溯大坪溪，到上游超過自來水取水口處，全長約1公里，就清出了一般垃圾約400公斤，寶特瓶、烤肉鐵網等資源回收垃圾約50公斤，足足清出了2車的資源回收車垃圾，讓參加活動者都傻眼。

    北埔鄉長莊明增說，北埔冷泉與大坪溪是北埔重要的民生水源與生態廊道，所以發動舉辦「2025守護北埔冷泉・大坪溪淨溪健行活動」，號召大家沿著大坪溪往上溯流清理垃圾也踏查環境，以此守護家園水域。

    他說，這個淨溪活動源自近期鄉內陸續發生多起亂倒廢棄物案，經公所與相關單位追查已把鎖定的涉案者移送偵辦。因此藉活動宣示：北埔鄉對亂倒廢棄物零容忍！後續將跟警方、環保單位建立即時通報與聯合稽查制，在熱點增設告示與蒐證設備、強化夜間與假日巡查；一經查獲就依法嚴辦，並請鄉親共同監督且踴躍檢舉。

    今天參與的機關包含第2河川分署、代表會副主席李瑞玉和鄉代楊菊枝，立委林思銘秘書柯千雅以及在地的埔尾、大林、南埔、外坪4村村長、公所同仁等。

    莊明增強調，大坪溪不僅景致優美，還是北埔人重要的飲用與灌溉水源，屬於水源保護區，所以嚴禁生火烤肉與棄置垃圾，到場遊憩應注意水域安全外，更要自備餐具與水壺、減少使用一次性用品。公所未來會持續用教育推廣跟強力執法雙軌並進予以維護。

    新竹縣北埔鄉淨溪活動赫見禁止丟垃圾的公告點就是髒亂點。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉淨溪活動赫見禁止丟垃圾的公告點就是髒亂點。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉親熱情響應淨溪。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉親熱情響應淨溪。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉公所今天動員150人一起替大坪溪清淨一下。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉公所今天動員150人一起替大坪溪清淨一下。（北埔鄉公所提供）

    響應淨溪的民眾沿著大坪溪上溯到上游取水口處清淨家園。（北埔鄉公所提供）

    響應淨溪的民眾沿著大坪溪上溯到上游取水口處清淨家園。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉親們大家一起替在地的大坪溪清淨一下。（北埔鄉公所提供）

    新竹縣北埔鄉親們大家一起替在地的大坪溪清淨一下。（北埔鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播