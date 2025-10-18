守護北埔冷泉、大坪溪淨溪健行 公所：亂倒廢棄物零容忍

新竹縣北埔鄉今天發動淨溪活動。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉今天舉行「亂倒零容忍」的淨溪健行活動，號召鄉內社區、學校、民間團體等共約150人參加，從北埔冷泉開始，沿著竹37線一路上溯大坪溪，到上游超過自來水取水口處，全長約1公里，就清出了一般垃圾約400公斤，寶特瓶、烤肉鐵網等資源回收垃圾約50公斤，足足清出了2車的資源回收車垃圾，讓參加活動者都傻眼。

北埔鄉長莊明增說，北埔冷泉與大坪溪是北埔重要的民生水源與生態廊道，所以發動舉辦「2025守護北埔冷泉・大坪溪淨溪健行活動」，號召大家沿著大坪溪往上溯流清理垃圾也踏查環境，以此守護家園水域。

請繼續往下閱讀...

他說，這個淨溪活動源自近期鄉內陸續發生多起亂倒廢棄物案，經公所與相關單位追查已把鎖定的涉案者移送偵辦。因此藉活動宣示：北埔鄉對亂倒廢棄物零容忍！後續將跟警方、環保單位建立即時通報與聯合稽查制，在熱點增設告示與蒐證設備、強化夜間與假日巡查；一經查獲就依法嚴辦，並請鄉親共同監督且踴躍檢舉。

今天參與的機關包含第2河川分署、代表會副主席李瑞玉和鄉代楊菊枝，立委林思銘秘書柯千雅以及在地的埔尾、大林、南埔、外坪4村村長、公所同仁等。

莊明增強調，大坪溪不僅景致優美，還是北埔人重要的飲用與灌溉水源，屬於水源保護區，所以嚴禁生火烤肉與棄置垃圾，到場遊憩應注意水域安全外，更要自備餐具與水壺、減少使用一次性用品。公所未來會持續用教育推廣跟強力執法雙軌並進予以維護。

新竹縣北埔鄉淨溪活動赫見禁止丟垃圾的公告點就是髒亂點。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉親熱情響應淨溪。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉公所今天動員150人一起替大坪溪清淨一下。（北埔鄉公所提供）

響應淨溪的民眾沿著大坪溪上溯到上游取水口處清淨家園。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉親們大家一起替在地的大坪溪清淨一下。（北埔鄉公所提供）

