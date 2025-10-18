為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復防颱演練超精實！季連成將軍沿路緊盯撤離 摸魚的摸到大白鯊

    2025/10/18 18:48 記者劉人瑋／花蓮報導
    季連成向受到演練困於車站的民眾致意。（記者劉人瑋攝）

    季連成向受到演練困於車站的民眾致意。（記者劉人瑋攝）

    小心摸魚摸到大白鯊！花蓮縣光復鄉今天舉行防颱演練，一開始的撤離階段，低窪、平房等警戒區住戶以交通工具移到避難所，垂直避難階段禁制愈嚴，不僅街道清空，一樓也不能有人，季連成「拖著」花蓮縣長徐榛蔚在中正路走了快1公里逐戶檢查，被逮到留在一樓的民眾，都被嚴峻「勸」上樓。

    季連成與徐榛蔚下午視察完火車站避難狀況，季連成對著民眾一臉笑容說，「大家辛苦了，委曲你們了！」才開始說明演習大致流程與結束時間。下午4點海嘯警報一響，季連成就走上中正路逐一檢查，他不只是抽查，直到走了許久才說，「我們檢查到這裡就好」。此言一出，警報也剛好結束。

    面對撤離到收容所的民眾，季連成客氣道歉，「麻煩、也謝謝大家配合」，但他看到不遵從規定撤離的，態度就完全不一樣，檢查時幾乎都板著臉，突然出現的車輛、機車都一一詢問來歷，特別是還留在一樓的民眾，他都會盯著對方上樓才離去。十多人的義煮團雖然是來協助災區，季連成也是看到最後一人踏上樓梯才走。他說，昨天明明都溝通過了，雙方說好要遵守撤離避難，怎可以今天還留在一樓？

    只是季連成的腳步快，一開始還跟著勸離民眾的徐榛蔚最後跟不上，整群人成了「季連成、媒體與其他人」，季連成站在路口望著徐榛蔚，等她跟上才繼續前進。

    季連成說，「我就是要看你做到，我不是那麼好糊弄的！」

    季連成說，這次就是要建立起光復撤離的SOP，這也是台灣少有、大規模撤離，明天會再檢討今天遇到的狀況。

    花蓮縣警局副局長高麗姬說，這次出動眾多分局人力，也以此建立起撤離流程，未來再遇此狀況也會比照逐戶清查。

    季連成與徐榛蔚的距離。（記者劉人瑋攝）

    季連成與徐榛蔚的距離。（記者劉人瑋攝）

    季連成趴在窗上一家家看。（記者劉人瑋攝）

    季連成趴在窗上一家家看。（記者劉人瑋攝）

    立委傅崐萁（中）也到場關心撤離狀況，但他說，「花蓮能學到什麼，要演習結束才知道」。（記者劉人瑋攝）

    立委傅崐萁（中）也到場關心撤離狀況，但他說，「花蓮能學到什麼，要演習結束才知道」。（記者劉人瑋攝）

    光復鄉親手牽手、上遊覽車，前往避難所。（記者劉人瑋攝）

    光復鄉親手牽手、上遊覽車，前往避難所。（記者劉人瑋攝）

    大華村民一一上車。（記者劉人瑋攝）

    大華村民一一上車。（記者劉人瑋攝）

    馬太鞍青年逐戶呼喚避難。（記者劉人瑋攝）

    馬太鞍青年逐戶呼喚避難。（記者劉人瑋攝）

    季連成向收容民眾致意。（記者劉人瑋攝）

    季連成向收容民眾致意。（記者劉人瑋攝）

    季連成看到最後一人踩上樓梯才離去，還派警方緊盯。（記者劉人瑋攝）

    季連成看到最後一人踩上樓梯才離去，還派警方緊盯。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播