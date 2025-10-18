光復防颱演練超精實！季連成將軍沿路緊盯撤離 摸魚的摸到大白鯊

季連成向受到演練困於車站的民眾致意。（記者劉人瑋攝）

小心摸魚摸到大白鯊！花蓮縣光復鄉今天舉行防颱演練，一開始的撤離階段，低窪、平房等警戒區住戶以交通工具移到避難所，垂直避難階段禁制愈嚴，不僅街道清空，一樓也不能有人，季連成「拖著」花蓮縣長徐榛蔚在中正路走了快1公里逐戶檢查，被逮到留在一樓的民眾，都被嚴峻「勸」上樓。

季連成與徐榛蔚下午視察完火車站避難狀況，季連成對著民眾一臉笑容說，「大家辛苦了，委曲你們了！」才開始說明演習大致流程與結束時間。下午4點海嘯警報一響，季連成就走上中正路逐一檢查，他不只是抽查，直到走了許久才說，「我們檢查到這裡就好」。此言一出，警報也剛好結束。



面對撤離到收容所的民眾，季連成客氣道歉，「麻煩、也謝謝大家配合」，但他看到不遵從規定撤離的，態度就完全不一樣，檢查時幾乎都板著臉，突然出現的車輛、機車都一一詢問來歷，特別是還留在一樓的民眾，他都會盯著對方上樓才離去。十多人的義煮團雖然是來協助災區，季連成也是看到最後一人踏上樓梯才走。他說，昨天明明都溝通過了，雙方說好要遵守撤離避難，怎可以今天還留在一樓？

只是季連成的腳步快，一開始還跟著勸離民眾的徐榛蔚最後跟不上，整群人成了「季連成、媒體與其他人」，季連成站在路口望著徐榛蔚，等她跟上才繼續前進。

季連成說，「我就是要看你做到，我不是那麼好糊弄的！」

季連成說，這次就是要建立起光復撤離的SOP，這也是台灣少有、大規模撤離，明天會再檢討今天遇到的狀況。

花蓮縣警局副局長高麗姬說，這次出動眾多分局人力，也以此建立起撤離流程，未來再遇此狀況也會比照逐戶清查。

季連成與徐榛蔚的距離。（記者劉人瑋攝）

季連成趴在窗上一家家看。（記者劉人瑋攝）

立委傅崐萁（中）也到場關心撤離狀況，但他說，「花蓮能學到什麼，要演習結束才知道」。（記者劉人瑋攝）

光復鄉親手牽手、上遊覽車，前往避難所。（記者劉人瑋攝）

大華村民一一上車。（記者劉人瑋攝）

馬太鞍青年逐戶呼喚避難。（記者劉人瑋攝）

季連成向收容民眾致意。（記者劉人瑋攝）

季連成看到最後一人踩上樓梯才離去，還派警方緊盯。（記者劉人瑋攝）

