直擊BLACKPINK演唱會 世運主場館外人山人海

BLACKPINK高雄演唱會今晚登場，下午16不到現場已經人山人海萬頭攢動。（記者李惠洲攝）

即將在今晚國家體育場（世運主場館）登場開唱的韓國女團BLACKPINK，從上午開始就有不少粉絲提早抵達現場排隊等候，尤其是周邊商品今早開賣，吸引大批粉絲頂著豔陽高溫排隊搶購；隨著開唱時間越來越近，無論是周邊交通、捷運動線都湧入大批人潮，尤其在國家體育場（世運主場館）外等待進場的民眾，更是人山人海、萬頭攢動，將現場擠的水洩不通。

而另一頭的R17高捷世運站，陸陸續續有大量歌迷出站步行至演唱會場，每輛班次的捷運幾乎班班客滿，世運站的管制封鎖線也改用粉紅帶來做呼應，就連管制交通的BLACKPINK專屬紅綠燈號誌也成為粉絲們停留拍照打卡的焦點，而現場秩序大致正常，大批民眾也依序排隊進場，期待BLACKPINK晚間演唱帶來的粉紅魅力。

大批粉絲聚集在DEADLINE看板前合影。（記者李惠洲攝）

許多粉絲站在路邊拿著BLACKPINK應援小物開心拍照。（記者李惠洲攝）

演唱會國家體育場（世運主場館）外還有寄物站供遊客臨時寄物使用。（記者李惠洲攝）

就連BLACKPINK 專屬紅綠燈號誌也成為粉絲們拍照的焦點。（記者李惠洲攝）

BLACKPINK 粉迷們開心一邊拍照一邊紀錄。（記者李惠洲攝）

世運站的周邊管制封鎖線也改用粉紅色來做呼應。（記者李惠洲攝）

越晚前進演唱會國家體育場（世運主場館）的人潮越來越多。（記者李惠洲攝）

高雄捷運R17世運站一抵達，歌迷們粉粉湧出捷運站。（記者李惠洲攝）

BLACKPINK 依序排隊等待出閘門前進演唱會場。（記者李惠洲攝）

大量歌迷們粉粉湧出R17捷運站。（記者李惠洲攝）

現場免費發放一人一張「BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」手拿應援板。（記者李惠洲攝）

