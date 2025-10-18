為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北榮新竹分院重陽敬老 預防保健長知識設13闖關攤位

    2025/10/18 19:53 記者黃美珠／新竹報導
    臺北榮總新竹分院重陽敬老活動，今天舉辦健康樂齡關懷社區園遊會，安排許多保健趣味宣導活動。（臺北榮總新竹分院提供）

    臺北榮總新竹分院重陽敬老活動，今天舉辦健康樂齡關懷社區園遊會，安排許多保健趣味宣導活動。（臺北榮總新竹分院提供）

    臺北榮民總醫院新竹分院今天在竹東戲曲公園，舉辦「第12屆重陽敬老健康樂齡關懷社區園遊會」，配合新竹分院今年要過70歲生日，現場有蛋糕塔賀壽活動，也找來北埔國中舞龍舞獅隊、竹東高中韓舞社到場表演炒熱氣氛，平添活動看點。

    為使社區居民能妥適透過預防保健延緩失能、失智以及老化等問題，院方設計13個有趣的闖關攤位，像是：「走進竹榮中醫」、「健康FUN輕鬆Join the health side」、「小小血球，大大守護！」、「磁心護肺，珍愛乳房-彈彈樂」、「水到藥成」、「觸手可肌」、「器官捐贈~延續生命，安寧守護~圓滿人生」、「竹榮粉專一拍即讚」、「人生腎利組」、「守護心理健康，失智友善社區」、「睡睡平安頭好壯壯」、「銀齡派對 愛在日照」、以及「長輩作品成果展」。

    到場參加闖關集點者，只要答對健康小問題就可獲得小禮物！集滿5個攤位章印，就能兌換限量70周年紀念禮一份且參加抽獎，讓大家好玩也好拿。

    臺北榮總新竹分院重陽敬老活動，今天舉辦健康樂齡關懷社區園遊會，安排許多保健趣味宣導活動。（臺北榮總新竹分院提供）

    臺北榮總新竹分院重陽敬老活動，今天舉辦健康樂齡關懷社區園遊會，安排許多保健趣味宣導活動。（臺北榮總新竹分院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播