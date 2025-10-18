北榮新竹分院重陽敬老 預防保健長知識設13闖關攤位

臺北榮總新竹分院重陽敬老活動，今天舉辦健康樂齡關懷社區園遊會，安排許多保健趣味宣導活動。（臺北榮總新竹分院提供）

臺北榮民總醫院新竹分院今天在竹東戲曲公園，舉辦「第12屆重陽敬老健康樂齡關懷社區園遊會」，配合新竹分院今年要過70歲生日，現場有蛋糕塔賀壽活動，也找來北埔國中舞龍舞獅隊、竹東高中韓舞社到場表演炒熱氣氛，平添活動看點。

為使社區居民能妥適透過預防保健延緩失能、失智以及老化等問題，院方設計13個有趣的闖關攤位，像是：「走進竹榮中醫」、「健康FUN輕鬆Join the health side」、「小小血球，大大守護！」、「磁心護肺，珍愛乳房-彈彈樂」、「水到藥成」、「觸手可肌」、「器官捐贈~延續生命，安寧守護~圓滿人生」、「竹榮粉專一拍即讚」、「人生腎利組」、「守護心理健康，失智友善社區」、「睡睡平安頭好壯壯」、「銀齡派對 愛在日照」、以及「長輩作品成果展」。

請繼續往下閱讀...

到場參加闖關集點者，只要答對健康小問題就可獲得小禮物！集滿5個攤位章印，就能兌換限量70周年紀念禮一份且參加抽獎，讓大家好玩也好拿。

臺北榮總新竹分院重陽敬老活動，今天舉辦健康樂齡關懷社區園遊會，安排許多保健趣味宣導活動。（臺北榮總新竹分院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法