為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Costco推「隨車結帳」！會員讚爆：解決塞車問題

    2025/10/18 18:19 即時新聞／綜合報導
    好市多推出「隨車結帳」新服務。（資料照）

    好市多推出「隨車結帳」新服務。（資料照）

    美式賣場好市多（Costco）向來以大包裝、高CP值受到台灣消費者青睞，但結帳動線常因人潮擁擠、商品太多而塞車。近日有會員發現，好市多悄悄推出「隨車結帳」新服務，購物車裡的商品不用搬上檯面，直接刷會員卡、信用卡即可完成付款，實測網友大讚：「超級方便，完全解決塞車問題！」

    一名網友在Threads發文分享親身體驗，指出「好市多現在可以直接隨車結帳，東西不用放到台子上面，直接給會員卡、刷卡就好，超級方便又解決塞車問題！」她也補充，「店員有說東西不能太多才能這樣結帳。」

    貼文曝光後，引來眾多會員熱議，紛紛留言分享：「我今天去北屯好市多也有這個」、「高雄大順店也有！上次有體驗過一次超酷的，東西也不用搬來搬去真的好讚」、「內湖店人超多，用這方式速度快很多」。

    不過，也有網友提醒，「感覺誤刷率很高」、「自已要再對一下明細比較好」、「結完對一下明細，小心被誤刷，多算到錢」。

    根據《NOWNEWS》報導，好市多回應表示，「隨車結帳」主要是協助會員預先掃描商品，刷卡時即可直接帶出購買明細，大幅縮短整體結帳時間。該服務目前未設明確數量限制，只要商品「肉眼可輕易辨識數量與品項」皆可使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播