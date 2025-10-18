Costco推「隨車結帳」！會員讚爆：解決塞車問題

好市多推出「隨車結帳」新服務。（資料照）

美式賣場好市多（Costco）向來以大包裝、高CP值受到台灣消費者青睞，但結帳動線常因人潮擁擠、商品太多而塞車。近日有會員發現，好市多悄悄推出「隨車結帳」新服務，購物車裡的商品不用搬上檯面，直接刷會員卡、信用卡即可完成付款，實測網友大讚：「超級方便，完全解決塞車問題！」

一名網友在Threads發文分享親身體驗，指出「好市多現在可以直接隨車結帳，東西不用放到台子上面，直接給會員卡、刷卡就好，超級方便又解決塞車問題！」她也補充，「店員有說東西不能太多才能這樣結帳。」

貼文曝光後，引來眾多會員熱議，紛紛留言分享：「我今天去北屯好市多也有這個」、「高雄大順店也有！上次有體驗過一次超酷的，東西也不用搬來搬去真的好讚」、「內湖店人超多，用這方式速度快很多」。

不過，也有網友提醒，「感覺誤刷率很高」、「自已要再對一下明細比較好」、「結完對一下明細，小心被誤刷，多算到錢」。

根據《NOWNEWS》報導，好市多回應表示，「隨車結帳」主要是協助會員預先掃描商品，刷卡時即可直接帶出購買明細，大幅縮短整體結帳時間。該服務目前未設明確數量限制，只要商品「肉眼可輕易辨識數量與品項」皆可使用。

