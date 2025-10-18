仁武區九九重陽敬老 銀髮展不老青春活力

仁武區「樂活仁武九九重陽」活動，氣氛溫馨。（記者洪臣宏攝）

高雄市仁武區公所今（18）日舉辦「樂活仁武九九重陽」敬老活動暨特優、資深鄰長表揚典禮，區長陳瑞勇指出，仁武區今年突破10萬人大關，其中老年人口比例約佔16%，他細數高市府因應高齡化社會的福利政策，希望長輩多加利用，創造健康快樂的銀髮生活。

活動由阿公阿嬤與幼兒園小朋友歌舞表演揭開序幕；澄觀、北屋社區長輩們接力登場，展現銀髮族不老的青春活力。

今年表揚特優鄰長有20人，資深鄰長有58人，同時接受特優、資深鄰長表揚者有2位，分別是仁武里26鄰劉建忠鄰長，高楠里16鄰張盧秀英鄰長；文武里第16鄰70歲鄰長林劉玉蓮，對於交付公務使命必達，農忙之餘仍自發性巡檢環境，尤其對登革熱防治工作不餘遺力。八卦里第53鄰葉月娥今年84歲，服務年資長達40年，是今年受獎鄰長中最年長也最資深的鄰長，樂於助人不居功。

陳瑞勇表示，為因應高齡化社會的照顧需求，市府積極推動「社區照顧關懷據點」布建，仁武區設置涵蓋率已達94%，由社區志工提供關懷訪視、電話問安、共餐與健康促進等服務；市府推動包括「一國中學區一日照」、「長者健保自付額補助」、「免費裝置假牙」及「愛心手鍊預防走失」等福利政策。

