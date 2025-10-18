現勘立霧溪堰塞湖降挖 李孟諺：開挖造成泥流機率不大

行政院顧問李孟諺今天到燕子口步道了解堰塞湖降挖工程，認為不至於發生大的泥流潰流。（行政院提供）

行政院顧問李孟諺身兼光復鄉災區的中央協調所副指揮官，本身是水利專家，他今天上午低調燕子口勘查降挖工程，他分析，燕子口的岩層特性不至於像馬太鞍發生大規模泥流，目前便道開闢中，怪手抵達壩頂開始降挖，估計須2到3天。

李孟諺曾任蘇貞昌時期的台北縣府水利局長，曾參與基隆河整治、員山仔分洪道等重大建設，上午在公路局、林保署等陪同下步行至燕子口步道至接近崩塌土石壩處觀察，並涉水上堰塞湖發生溢淹的魯丹橋、從靳珩橋上看魯丹橋大瀑布，從多角度勘察堰塞湖及洩水情況，見到壯觀的橋樑大瀑布也稱奇。

李孟諺下午回到光復參加撤離演時，針對燕子口堰塞湖表示，燕子口土石壩特性都是大理石、花崗岩碎片，不像馬太鞍溪上游堰塞湖土方是泥及黏土，要造成大量流失的泥流機率不大；由於颱風快到了，目前施工單位審慎評估中，機具今天已從舊台8線明隧道進去做降挖，但要接觸到壩體需要時間。

他說，便道今天開始闢建，但目前機具是無法抵達、接觸到壩體，估計怪手要從便道開抵到壩體進行降挖，需要3天左右，機具有到壩體上，才有辦法進行降挖。

他也說，堰塞湖上方峭壁土石仍在崩落，考量下方人員安全，也需要派技術人員從坡頂垂降至崩塌地，進行刷坡固定。

公路局東區養護工程分局下午表示，今天堰塞湖水位從下午2點到4點沒有上漲，顯示溢流水進入靳珩隧道保持穩定狀態，因此中橫公路天祥至太魯閣段持續封路，如民眾須進入天祥，替代道路須前往宜蘭轉台7甲進入中橫梨山、大禹嶺轉天祥。

李孟諺評估，怪手真正接觸到壩體需要三天。（林保署花蓮分署提供）

行政院顧問李孟諺（右一）與林保署、公路局人員前往立霧溪崩塌土石壩，了解地質並分析工程難度。（行政院提供）

