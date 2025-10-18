太平山森林遊樂區明預警性休園

宜蘭縣太平山園區明日17時起預警性休園。（林業及自然保育署宜蘭分署提供）

受風神颱風外圍環流共伴效應影響，山區恐有豪大雨；宜蘭縣太平山國家森林遊樂區明（19日）17時起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉；何時恢復開園？將視颱風警報解除後，進行園區災害勘查及環境整備，做滾動式調整。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，依據中央氣象署氣象資訊，風神颱風外圍環流共伴效應恐造成東北部山區降下大雨至豪大雨等級雨量，分署考量太平山國家森林遊樂區區內宜專1線道路7k處（前崩塌路段）路基安全，且聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷之疑慮。

請繼續往下閱讀...

分署為顧及旅遊安全，太平山園區（含鳩之澤溫泉區）訂19日星期日下午17時起預警性休園；區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

明天蹦蹦車最後行駛班次為13時30分，原太平山俱樂部最後導覽場次為14時50分，請遊客盡速離園；各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，請民眾隨時關注太平山官網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法