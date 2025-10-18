為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    板橋府中週末「新北好市節」 匯聚經濟部星級評核名攤

    2025/10/18 17:33 記者黃子暘／新北報導
    新北市經濟發展局於板橋區府中廣場舉行「新北好市節」，市長侯友宜談話。（記者黃子暘攝）

    侯友宜前往攤位品嚐美食。（記者黃子暘攝）

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市經濟發展局於板橋區府中廣場舉行「新北好市節」，今（18）、明（19）2日活動登場。新北市長侯友宜說，今年好市節活動以「電玩」為主題，現場邀請包含經濟部星級評核名攤在內的40攤，並規劃樂團演出、街頭藝人秀等演出；此外，活動與新北行動支付APP合作，民眾完成活動問卷至大會服務台掃描專屬QRCode，可獲得限量價值100元的新北行動支付優惠券在活動期間使用。

    侯友宜表示，傳統市場是在地民生經濟、文化的基石，市府近年推動「府中美學示範基地」，整合各局處資源推動城市經濟與文化發展，自2019年至今已完成14座市場改造、9座市場改建，提升空間舒適性、滿足市民民生消費需求外，也讓市場不再只是買菜的地方，更是文化傳承、都市再生的重要場域。

    經濟發展局長盛筱蓉指出，好市節活動至19日晚上8點止，現場邀請永和永安市場的沐爵烘焙坊、中和枋寮市場的「菜市仔 coffee」、泰山市場「素清手作布工坊」及五股市場的「小柴菓子」、「汐咖啡」等，另有臭豆腐、醬炸雞、水果冰沙、燉水梨及白糖粿等經典夜市小吃。

    市場處補充，現場規劃遊戲互動、拍照打卡景點，還有表演可欣賞，盼藉「新北好市節」活動，讓更多民眾走進市場，看見市場的故事、創意與人情味，活動資訊詳洽市場處官網，或「新北好北市生活學」、「來新北逛菜市」粉專。

    「新北好市節」在板橋區府中廣場舉行。（記者黃子暘攝）

