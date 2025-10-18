為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明天還有！吃草、玩草、賞草 台南走馬瀨牧草節登場

    2025/10/18 17:22 記者吳俊鋒／台南報導
    走馬瀨農場舉辦牧草節活動，為期2天。（記者吳俊鋒攝）

    走馬瀨農場舉辦牧草節活動，為期2天。（記者吳俊鋒攝）

    為期2天的台南市農會走馬瀨農場的年度盛事「牧草節」今天熱鬧登場，除了牧草手作體驗，還有牧草的饅頭、蛋糕、麵食、冰品等，全力推廣產業的多元應用；活動期間，小朋友入園免費，遊客陸續湧至，吃草、玩草又賞草，歡度週末。

    今年的走馬瀨牧草節，以「草動時光」為主題，下午開幕後，系列活動持續至明天，市府農業局長李芳林邀請各界一起來體驗，感受台南地方特色的多元魅力。

    今天的開幕活動，民進黨立委郭國文也出席，強調走馬瀨農場營運迄今37年，大家都曾在此留下青春的回憶，真的值得一遊，利用牧草節期間前來，12歲以下兒童還有入園優惠，要把握機會。

    活動現場推出牧草系列的親子DIY課程，包含手工餅乾、掛飾編織，以及驅蚊磚等製作，還有結合農村童玩的牧草闖關遊戲。

    現場也展示牧草研製的特色產品，融合創意與健康的概念，讓民眾吃出營養美味。

    為提升活動的豐富度，市農會還安排哈薩克飆馬、烏克蘭特技等才藝秀，精彩的演出，贏得大小朋友熱情掌聲。

    市長黃偉哲說，走馬瀨是台南早期重要的牧草栽培場域，除做為畜產飼料外，也具備食用與加工等價值，透過農業文化活動，讓民眾與自然的農村生活進行連結，感受在地物色作物的多元魅力。

    大小朋友進行牧草掛飾編織的體驗。（記者吳俊鋒攝）

    大小朋友進行牧草掛飾編織的體驗。（記者吳俊鋒攝）

    小朋友進行驅蚊磚的手作體驗。（記者吳俊鋒攝）

    小朋友進行驅蚊磚的手作體驗。（記者吳俊鋒攝）

    台南市農會主辦的走馬瀨牧草節熱鬧揭幕。（記者吳俊鋒攝）

    台南市農會主辦的走馬瀨牧草節熱鬧揭幕。（記者吳俊鋒攝）

